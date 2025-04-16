  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Domek Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Domek Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28590
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se prostrana i luksuzna kuca sa savremenim sadrzajimaNa placu povrsine 650 m2, smjestena je elegantna kuca od 240 m, koja nudi savrsen spoj komfora, funkcionalnosti i modernih tehnologija.Opis nekretnine:Kuca je potpuno namjestena i potpuno klimatizovana invertorskim klima uredajima, sa dodatnim centralnim grijanjem na pelet te solarnim kolektorima za toplu vodu.Dodatnu sigurnost pruzaju alarmni sistem i video nadzor.Prizemije:• Prostrana devna sobas kaminom idealna za uzivanje u toplini doma.• Moderna kuhinja s trpezarijom, povezana s velikom terasom koja vodi u uredeno dvoriste.• Komforno kupatilo s hidromasanom kadom.• Spavaca soba sa ugradnim plakatom.• Izlaz u dvoriste preko prostrane terase.Sprat:• Glavna spavaca soba sa garderoberom i zasebnim kupatilom, pruzajuci maksimalnu privatnost i udobnost.• Tri dodatne spavace sobe.• Dodatno zajednicko kupatilo.Suteren:• Prostrana radionica.• Veseraj i ostave.• Kotlarnica i dodatno kupatilo.• Direktan izlaz u dvoriste.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,934
Willa Good earth Tudorovici
Budva, Czarnogóra
od
$925,372
Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Czarnogóra
od
$645
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Czarnogóra
od
$108,179
Chata House in the settlement Bjeliši in Bar
Bjelisi, Czarnogóra
od
$554,531
Państwo przegląda
Domek Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Chata Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Chata Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Chata Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Chata Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Chata Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Czarnogóra
od
$176,042
Prodaje se kuća u mirnom naselju Ibričevina, u ulici X Crnogorske brigade, na nepunih dva kilometra od centra grada. Kuća je površine 110 m2, posjeduje garažu i podrum. Koncipirana je kao dva odvojena jednosobna stana tj ima dva ulaza. Plac je površine 720 m2, i na njemu je dozvoljena gradnj…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Pokaż wszystko Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Czarnogóra
od
$176,042
A house for sale in the quiet settlement of Ibričevina, in X Crnogorske brigade street, less than two kilometers from the city center. The house area is ​​110 m2, it has a garage and a basement. It is designed as two separate one bedroom apartments, i.e. it has two entrances. The plot area …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje