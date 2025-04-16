Domek Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na prodaju je kuća u Kolašinu, idealno pozicionirana – samo 2 km od centra grada i 7 km od Ski centra Kolašin 1450, sa asfaltiranim prilazom, okružena prirodom i smještena tik uz potok, što joj daje poseban ugođaj i ambijent.Objekat se sastoji od:🔹 Prizemlja – površine 75 m² + 6 m² ostave, idealno za dnevni boravak, kuhinju i druge zajedničke prostorije🔹 Sprata – gdje se nalaze dva odvojena stana koji se mogu urediti kao apartmani ili spojiti u funkcionalan duplexStan 1: Osnova 36 m² + potkrovlje 24 m²Stan 2: Osnova 42 m² + potkrovlje 28 m²Ukupna površina dvorišta iznosi 166 m² i omogućava prostor za uređenje zelene zone, ljetnje terase ili dodatnih sadržaja.Objekat je u fazi sive gradnje, što budućem vlasniku ostavlja mogućnost da unutrašnjost uredi prema sopstvenim željama – za porodično stanovanje, vikendicu, ili turističko rentiranje, s obzirom na sve veću potražnju u ovoj regiji.✅ Asfaltni prilaz✅ Uz sami potok – predivno prirodno okruženje✅ Pogodno za adaptaciju u apartmane✅ Mirna lokacija nadomak centra✅ Veliki potencijal za turistički prihodKolašin je jedan od najperspektivnijih planinskih centara u Crnoj Gori, sa sve razvijenijom infrastrukturom, novim ski stazama i rastućom potražnjom za smještajem tokom cijele godine – kako zimi, tako i ljeti.
Lokalizacja na mapie
Smailagica Polje, Czarnogóra
