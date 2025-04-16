  1. Realting.com
  4. Domek Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin

Domek Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin

Smailagica Polje, Czarnogóra
od
$231,201
7
Zostawić wniosek
ID: 28285
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kolašin Municipality
  • Wioska
    Smailagica Polje

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na prodaju je kuća u Kolašinu, idealno pozicionirana – samo 2 km od centra grada i 7 km od Ski centra Kolašin 1450, sa asfaltiranim prilazom, okružena prirodom i smještena tik uz potok, što joj daje poseban ugođaj i ambijent.Objekat se sastoji od:🔹 Prizemlja – površine 75 m² + 6 m² ostave, idealno za dnevni boravak, kuhinju i druge zajedničke prostorije🔹 Sprata – gdje se nalaze dva odvojena stana koji se mogu urediti kao apartmani ili spojiti u funkcionalan duplexStan 1: Osnova 36 m² + potkrovlje 24 m²Stan 2: Osnova 42 m² + potkrovlje 28 m²Ukupna površina dvorišta iznosi 166 m² i omogućava prostor za uređenje zelene zone, ljetnje terase ili dodatnih sadržaja.Objekat je u fazi sive gradnje, što budućem vlasniku ostavlja mogućnost da unutrašnjost uredi prema sopstvenim željama – za porodično stanovanje, vikendicu, ili turističko rentiranje, s obzirom na sve veću potražnju u ovoj regiji.✅ Asfaltni prilaz✅ Uz sami potok – predivno prirodno okruženje✅ Pogodno za adaptaciju u apartmane✅ Mirna lokacija nadomak centra✅ Veliki potencijal za turistički prihodKolašin je jedan od najperspektivnijih planinskih centara u Crnoj Gori, sa sve razvijenijom infrastrukturom, novim ski stazama i rastućom potražnjom za smještajem tokom cijele godine – kako zimi, tako i ljeti.

Lokalizacja na mapie

Smailagica Polje, Czarnogóra
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Czarnogóra
od
$176,042
Willa Good earth Tudorovici
Budva, Czarnogóra
od
$925,372
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Czarnogóra
od
$176,042
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Czarnogóra
od
$469,444
Chata Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Czarnogóra
od
$1,17M
Inne kompleksy
Chata Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Chata Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Chata Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Chata Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Chata Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Chata Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$3,521
Izdaje je kompletno opremljena kuca na brdu Gorica! Kuca se nalazi u mirnom okruzenju i izolovana je od gradske buke! Posjeduje 7 spavacih soba, prostranu dnevnu sobu, kuhinju, trpezariju, 2 kupatila i toalet! Od dodatnih pogodnosti nudi izdvojen veseraj, grijanje na pelet, klimu u svakoj so…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Pokaż wszystko Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chata House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Czarnogóra
od
$176,042
A house for sale in the quiet settlement of Ibričevina, in X Crnogorske brigade street, less than two kilometers from the city center. The house area is ​​110 m2, it has a garage and a basement. It is designed as two separate one bedroom apartments, i.e. it has two entrances. The plot area …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,760
Izdaje se prostrana i luksuzna kuca sa savremenim sadrzajimaNa placu povrsine 650 m2, smjestena je elegantna kuca od 240 m, koja nudi savrsen spoj komfora, funkcionalnosti i modernih tehnologija.Opis nekretnine:Kuca je potpuno namjestena i potpuno klimatizovana invertorskim klima uredajima, …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
