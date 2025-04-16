  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$939
;
9
ID: 28185
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se dvosoban stan površine 85 m² u Bloku 5, smješten na visokom prizemlju stambene zgrade. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalnog rasporeda. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 800 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Dzielnica mieszkaniowa Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$939
Telegram Napisz w Telegram
