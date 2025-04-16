  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$96,236
;
2
Zostawić wniosek
ID: 28337
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 40.5m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica
M 10, Czarnogóra
od
$146,701
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Czarnogóra
od
$407,160
Zespół mieszkaniowy
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$159,841
Apart - hotel Park Rezidens
Bar, Czarnogóra
od
$108,820
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$96,236
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Riviera
Zespół mieszkaniowy Riviera
Zespół mieszkaniowy Riviera
Zespół mieszkaniowy Riviera
Zespół mieszkaniowy Riviera
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Riviera
Zespół mieszkaniowy Riviera
Budva, Czarnogóra
od
$485,915
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 61–119 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Riviera kompleks mieszkalny i pięciogwiazdkowy hotel - luksus mieszkalny nad brzegiem Adriatyku.Riwiera jest ucieleśnieniem stylu życia premium w samym sercu Riwiery Budva. Unikalna lokalizacja na nabrzeżu morza, współczesna architektura Grupy Projektowej "Ški Design Group" oraz drobiazgowo …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
515,098
Mieszkanie 3 pokoi
119.0
1,01M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se dvosoban stan u City kvartu, iza Delte, površine 57 m², na četvrtom spratu zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 600 €. Idealno za parove ili porodice koj…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Czarnogóra
od
$146,701
One bedroom apartment of 57.34m2 on the second floor is for sale in the new Verde Village settlement. It is oriented to the north and faces the entrance to the square. The apartment has its own garage space, as well as a storage room. Completion of the works is planned for January/February 2025
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje