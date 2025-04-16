Dzielnica mieszkaniowa Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na jednoj od najtraženijih i najmirnijih lokacija u Podgorici, izdaje se moderan trosoban stan površine 95 m², potpuno opremljen i spreman za useljenje.🔹 Struktura: prostran dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, tri komforne spavaće sobe🔹 Dva kupatila za veću udobnost i funkcionalnost🔹 Svijetao i prozračan raspored, sa pažljivo biranim namještajem🔹 Idealan za porodice ili pojedince koji traže luksuz i mir u samom centru grada📍 Lokacija: Profesorska zgrada – poznata po mirnom okruženju, odličnoj povezanosti i blizini svih važnih sadržaja (škole, marketi, restorani, šetališta).
Lokalizacja na mapie
Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
