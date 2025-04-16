  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bijela
  4. Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction

Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction

Bijela, Czarnogóra
od
$104,217
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28786
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Herceg Novi Municipality
  • Miasteczko
    Bijela

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
In a new building in Bijela, in a very quiet location with all the necessary facilities in the immediate vicinity, several apartments of different structures are for sale. The offer includes one bedroom, two bedroom and three bedroom apartments, the surface area from 37 to 107 m2. Completion of the works is planned for October this year. There is possibility of buying a parking place, as well as a garage parking place.

Lokalizacja na mapie

Bijela, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Budva, Czarnogóra
od
$194,819
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$140,833
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Czarnogóra
od
$524,055
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$211,250
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Apartments of different structures in Bijela - new construction
Bijela, Czarnogóra
od
$104,217
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, smjesten na sestom spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,230
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 108m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u Central Pointu.   Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe (od kojih je jedna master soba), kupatilo, toalet i dvije terase.   Posjeduje multi split …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje