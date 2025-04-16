  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
ID: 28491
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42m², smješten na trećem spratu stambene zgrade u City kvartu, iznad K Sporta. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan posjeduje klimu i nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa: 400€.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
