  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$154,917
;
2
Zostawić wniosek
ID: 28432
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se dvosoban stan u izgradnji na Zabjelu.Stan je ukupne povrsine 60m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Nalazi se na trenutno najtrazenijoj lokaciji za kupovinu i prodaje se po povoljnoj cijeni.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Czarnogóra
od
$199,721
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$97,997
Zespół mieszkaniowy MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Risan, Czarnogóra
od
$468,402
Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Woda, Czarnogóra
od
$445,972
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$154,917
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,584
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 75m2, u naselju Krusevac.Struktur: ulazni hodnik, dnevni boravak, kihinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na petom spatu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U cijenu je uračunat…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Tivat, Czarnogóra
od
$349,163
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Tivat Hotel & Residences to początek nowego rozdziału dawnego hotelu Tivat z 1970 roku - uhonorowanie oryginalnego dziedzictwa terenu, ten symboliczny kompleks hotel, nazwany po samym mieście, znajduje się na tej samej działce w samym sercu Seljanovo, zaledwie rzut kamieniem od wybrzeża i tę…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Bar, Czarnogóra
od
$822
Izdaje se dvosoban stan u Baru, površine 60 m², smješten na drugom spratu zgrade. Stan ima prelijep pogled na Luku Bar i nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za udoban život tokom cijele godine ili sezonski boravak. Mjesečna cijena zakupa iznosi 700 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje