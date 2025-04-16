  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bar
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Bar, Czarnogóra
od
$154,917
;
5
Zostawić wniosek
ID: 28229
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se dvosoban stan površine 72 m² u Baru, naselje Makedonsko, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je funkcionalnog rasporeda i veoma prostran, a ispred zgrade se nalazi veliki javni parking. Nalazi se u mirnom i prijatnom okruženju, pogodnom za porodični život. Cijena: 132.000 €.

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa New residential building in Bar
Bar, Czarnogóra
od
$2,171
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Czarnogóra
od
$494,647
Zespół mieszkaniowy Boka Bellevue
Dobrota, Czarnogóra
od
$89,541
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$880
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Bar, Czarnogóra
od
$154,917
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Dzielnica mieszkaniowa City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Dzielnica mieszkaniowa City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Dzielnica mieszkaniowa City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Dzielnica mieszkaniowa City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Czarnogóra
od
$63,375
Prodaja – Garsonjera 25m², City Kvart (suterenski stan)   📍 Lokacija: City Kvart – jedna od najtraženijih lokacija u Podgorici 🏢 Odlična prilika za investiciju ili život   Detalji stana: Površina: 25 m² Struktura: garsonjera Nalazi se u suterenu Namještena, odmah useljiva Privatno parking m…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$115,953
Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 52m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$205,382
Prodaje se dvosoban stan površine 75 m² Preko Morače, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Cijena: 175.000 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje