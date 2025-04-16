  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$469
;
6
ID: 28303
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se lijepo opremljena garsonjera, povrsine 30m2, smjestena na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Key - u.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa.Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obaveza depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
