Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$704
ID: 28578
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

Izdaje se dvosoban stan u Staroj Varosi nedaleko od samog Centra grada!Struktura stana: ulazni hodnik, dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatili i terasa iz svake sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Czarnogóra
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$195,583
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 41–75 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks mieszkalny z basenem i SPA w Becici. Budynek posiada 7 pięter i 24 apartamenty z widokiem na morze, windę panoramiczną, basen, strefę relaksu, sauny i garaż podziemny. Odległość od morza - 400 metrów.Ten wyjątkowy kompleks mieszkalny oferuje hipnotyzujące widoki na morze, Sveti…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0
219,817
Mieszkanie 2 pokoi
75.0
321,569
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Sutomore, Czarnogóra
od
$117,361
Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou.  Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepen…
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dzielnica mieszkaniowa Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Woda, Czarnogóra
od
$445,972
Na prodaju prostran i svijetao trosobni dupleks stan, smješten na petom spratu moderne stambene zgrade u Dobrim Vodama. Stan ima ukupnu stambenu površinu od 170 m², raspoređenu na dvije etaže, i dodatno uživanje pruža velika terasa od 70 m² sa  pogledom na more.Karakteristike stana:Dnevni bo…
