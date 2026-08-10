Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Spata
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Spata, Grecja

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Dom wolnostojący w Spata, Grecja
Dom wolnostojący
Spata, Grecja
Powierzchnia 1 400 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 1400 m kw. Attica. Wspaniały widok na górę, las otwiera się od oki…
$2,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Spata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Spata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$743,846
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Spata, Grecja
Dom wolnostojący
Spata, Grecja
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż domek trzypiętrowy o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa…
$987,913
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się