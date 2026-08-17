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Wille na sprzedaż w Municipality of Pylos and Nestor, Grecja

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3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Gialova, Grecja
Willa 4 pokoi
Gialova, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
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Willa 6 pokojów w Pylos, Grecja
Willa 6 pokojów
Pylos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Olive Garden Villas — Next Level Panorama Living Welcome to Olive Garden, a boutique proj…
$1,82M
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Willa 10 pokojów w Gialova, Grecja
Willa 10 pokojów
Gialova, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 1
A 450 sq.m villa of unique architectual design is for sale in Cosmopolitan Gialova. The char…
$2,71M
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Parametry nieruchomości w Municipality of Pylos and Nestor, Grecja

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