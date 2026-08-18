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Wille na sprzedaż w Zakynthos Municipality, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Zakynthos 140 m ² - 3000 m ² powierzchni - 3 sypialnie, 3 łazienki - 1 / 6 współwłas…
$154,417
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Willa 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
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Parametry nieruchomości w Zakynthos Municipality, Grecja

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