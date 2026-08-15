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Wille na sprzedaż w Municipality of Andravida and Kyllini, Grecja

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1 obiekt total found
Willa w Myrsini, Grecja
Willa
Myrsini, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych na zachodnim Pe…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Andravida and Kyllini, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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