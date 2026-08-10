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Wille na sprzedaż w Municipality of Nafplio, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Municipality of Nafplio, Grecja
Willa
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 760 m²
Liczba kondygnacji 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
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Willa w Municipality of Nafplio, Grecja
Willa
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 471 m²
Na sprzedaż 1- piętrowa willa o powierzchni 471 m kw w Peloponese. Willa składa się z 4 sypi…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nafplio, Grecja

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