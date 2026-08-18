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Wille na sprzedaż w Municipality of Kalamata, Grecja

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4 obiekty total found
Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 303 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 303 m kw. Na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, sa…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 296 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 296 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Artemisia, Grecja
Willa
Artemisia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 484 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 484 m kw. w Western Peloponese. Parter składa się z salonu z…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Pelekito, Grecja
Willa
Pelekito, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 390 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 390 m kw. Na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$3,66M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Kalamata, Grecja

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