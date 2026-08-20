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Wille na sprzedaż w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 384 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa 384 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jedne…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 484 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 484 m kw. we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z…
$861,917
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

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