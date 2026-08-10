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Wille na sprzedaż w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

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5 obiektów total found
Willa w Thermisia, Grecja
Willa
Thermisia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 500 m kw. we wschodniej Peloponezie - Ermionida. Półpiwnica …
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Thermisia, Grecja
Willa
Thermisia, Grecja
Powierzchnia 147 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 147 m2 na półwyspie Peloponese. Pierwsze piętro składa się z sa…
$1,02M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 720 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morz…
$1,00M
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TekceTekce
Willa w Ermioni, Grecja
Willa
Ermioni, Grecja
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowy willa 124 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Pierwsze piętro składa si…
$1,48M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Ermioni, Grecja
Willa
Ermioni, Grecja
Powierzchnia 348 m²
Na sprzeda? pod budowê willi 348 m2 we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Obiekt oferuje og…
$2,60M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Ermioni, Grecja

z Widok na góry
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