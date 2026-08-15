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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Nafplio, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Na sprzeda? mieszkanie 103 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Nafplio, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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