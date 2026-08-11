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Domy na sprzedaż w Wyspy Egejskie, Grecja

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Municipality of Mykonos
8
Municipality of Thira
8
Thira Municipal Unit
8
Kea Municipality
5
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44 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Chrysomilia, Grecja
Dom 2 pokoi
Chrysomilia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Położony nad krystalicznie czystymi wodami Morza Egejskiego, w nietkniętej wiosce Kampi na c…
$601,038
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Bliźniak 8 pokojów w Karterados, Grecja
Bliźniak 8 pokojów
Karterados, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Willa w Kea Municipality, Grecja
Willa
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Korissia, Grecja
Dom 3 pokoi
Korissia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Położony w naprawdę uprzywilejowanej lokalizacji na wyspie Kea, w południowo-po obszarze Vou…
$497,012
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Pyrgi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pyrgi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m kw. na Wyspach. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jednej …
$885,531
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Grekodom Development
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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Szeregowiec w Municipality of Mytilene, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzeda? maizonette 136 m kw. na Wyspach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z sa…
$427,417
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Grekodom Development
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03M
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Dom 10 pokojów w Naxos, Grecja
Dom 10 pokojów
Naxos, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 4
Wspaniały dom jednoosobowy 189 m2 z 4 poziomami w Grecji, Naxos, Aggidia na sprzedaż!Składa …
$376,931
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Dom 2 pokoi w Analipsi, Grecja
Dom 2 pokoi
Analipsi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
W pięknej Astypalea, "Butterfly" Wyspa Morza Egejskiego, raj na ziemi, ten wspaniały dom z w…
$277,402
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Myrina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Myrina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 80 m kw. na Wyspach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, jed…
$325,631
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Grekodom Development
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Willa 18 pokojów w Antiparos Municipality, Grecja
Willa 18 pokojów
Antiparos Municipality, Grecja
Pokoje 18
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 583 m²
Powierzchnia: 583 m2Powierzchnia gruntów: 4,590 m2Sypialnie: 8Kąpiele: 10Garaż: 4Położony za…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Dom 2 pokoi w Chrysomilia, Grecja
Dom 2 pokoi
Chrysomilia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Położony nad krystalicznie czystymi wodami Morza Egejskiego, w nietkniętej wiosce Kampi na c…
$601,038
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Mytilene, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 440 m kw. Na Wyspach. Parter składa się z jednej sypialni, jedne…
$920,953
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Grekodom Development
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Molyvos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Molyvos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 304 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 304 m kw. na Wyspach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z …
$826,496
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Grekodom Development
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Szeregowiec w Anaxos Skoutarou, Grecja
Szeregowiec
Anaxos Skoutarou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych w Dodekanese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$1,42M
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Grekodom Development
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Willa w Kea Municipality, Grecja
Willa
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Cena na zgłoszenie
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Bungalow 2 pokoi w Municipality of Thira, Grecja
Bungalow 2 pokoi
Municipality of Thira, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Nowoczesny dom w zabudowie bliźniaczej | Topowa lokalizacja na Santorini Lokalizacj…
$374,989
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Dom 3 pokoi w Chios, Grecja
Dom 3 pokoi
Chios, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż jest unikalny dom nad morzem w Nago, Chios, zaledwie 5 metrów od morza, z widoki…
$799,211
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Dom 2 pokoi w Chrysomilia, Grecja
Dom 2 pokoi
Chrysomilia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Położony nad krystalicznie czystymi wodami Morza Egejskiego, w nietkniętej wiosce Kampi na c…
$601,038
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Willa 2 pokoi w Emporio, Grecja
Willa 2 pokoi
Emporio, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Willa w Wyspy Egejskie Południowe, Grecja
Willa
Wyspy Egejskie Południowe, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Willa 12 pokojów w Mykonos, Grecja
Willa 12 pokojów
Mykonos, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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Szeregowiec w Municipality of Mytilene, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 205 m²
Na sprzeda? maizonette 205 m kw. na Wyspach. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica składa się …
$484,091
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Paros Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Paros Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 5 000 m²
Paros Residence 170 m2 - 5000 m2 - 3 sypialnie, prywatny basen - 1 / 6 współwłasność od €219…
$254,876
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Willa 6 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10M
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Willa w Psarou, Grecja
Willa
Psarou, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 655 m²
Wyspa Mykonos (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE poleca sprzedaż kompleksu 7 tradycyjnych luksu…
$3,44M
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 500 m²
Powierzchnia: 1500 m2Powierzchnia gruntów: 8000 m2Sypialnie: 6Kąpiele: 7Współczesna willa us…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Typy nieruchomości w Wyspy Egejskie.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Wyspy Egejskie, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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