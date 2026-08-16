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Domy na sprzedaż w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

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South Pilio Municipality
15
Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
Municipality of Tanagra
11
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178 obiektów total found
Willa w Dytiki Frangista, Grecja
Willa
Dytiki Frangista, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 250 m kw., w centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z jedn…
$625,776
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 135 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z je…
$188,913
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypialni, s…
$200,720
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter s…
$708,425
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Dimini, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Dimini, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 150 m kw. w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z 3 …
$117,481
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom o powierzchni 160 m kw w Arachovej. Półpiwnica składa się z 2 s…
$413,248
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TekceTekce
Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 580 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 580 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z 3 sypialni, …
$649,390
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Dom wolnostojący w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 98 m²
Na sprzeda? dom 0- kondygnacyjny 98 m kw. Na wyspie Euboea. Są: kominek. Właściciele opuszcz…
$198,359
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Dom 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Odkryj wyjątkowe wybrzeże w spokojnej okolicy Skorponerii, Viotia - zaledwie 1,5 godziny od …
$566,363
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Malesina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dom s…
$755,654
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Willa w Region Grecja Środkowa, Grecja
Willa
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 595 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 595 m kw., w centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypial…
$1,83M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kileler Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kileler Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 140 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z jednej sypia…
$354,213
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Zagora, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Zagora, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 170 m kw. w Volos- Pilio. Parter składa się z jednej sypialni, …
$330,598
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Dom wolnostojący w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 143 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 143 m ² na wyspie Euboea. Widok na górę, las otwiera się od okie…
$360,116
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter …
$549,030
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 480 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 480 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z jednej sypia…
$1,77M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 140 m kw. w Arachowa. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$295,177
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 214 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$413,248
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 298 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 298 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$560,837
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Dom 2 pokoi w Karystos, Grecja
Dom 2 pokoi
Karystos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
W jednym z najbardziej pożądanych nadmorskich miejsc południowej Evia, zaledwie kilka chwil …
$468,771
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Dom wolnostojący 10 pokojów w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 10
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 500 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter s…
$1,18M
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Dom wolnostojący 12 pokojów w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 12 pokojów
Malesina, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$1,77M
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Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Na sprzedaż maizonette 111 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma jeden poziom.…
$214,889
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 207 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 2 poz…
$433,910
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 420 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się …
$1,48M
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Dom wolnostojący 11 pokojów w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 11 pokojów
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 11
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 460 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$767,461
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Szeregowiec w Delphi, Grecja
Szeregowiec
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych w środkowej Grecji…
$301,081
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Willa w Region Tesalia, Grecja
Willa
Region Tesalia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 640 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 640 metrów kwadratowych w Sporades. Parter składa…
$2,36M
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Szeregowiec w Dilesi, Grecja
Szeregowiec
Dilesi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż na wyspie Euboea maizonette o powierzchni 130 metrów kwadratowych. Maisonette ma…
$224,335
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Typy nieruchomości w Tesalia-Grecja Środkowa.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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