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Domy na sprzedaż w Kreta, Grecja

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Municipality of Apokoronas
143
Heraklion
109
Heraklion Municipal Unit
109
Municipality of Heraklion
109
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579 obiektów total found
Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż imponująca willa z basenem w Hersonissos, Heraklion, Kreta Rzadka nieruchomość ł…
$1,85M
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Willa na sprzedaż 250 m2 w Gazi, Heraklion, Kreta W cichej i zielonej okolicy dużego Herakli…
$529,885
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Dom 4 pokoi w Kalyves, Grecja
Dom 4 pokoi
Kalyves, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
The maisonettes are located in the suburbs of Kalyves village only 230 meters from the beach…
$554,760
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Willa w Margarites, Grecja
Willa
Margarites, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż: Oddzielony Dom 180 m2 na 6850 m2 Plot - Agia Pelagia, Heraklion, Kreta Odkryj t…
$743,846
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Grekodom Development
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny 2-Storey Villa z prywatnym basenem w Rethymno, Kreta Lokalizacja: Re…
$498,185
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Dom 3 pokoi w Kokkino Chorio, Grecja
Dom 3 pokoi
Kokkino Chorio, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta designerska willa na sprzedaż w Apokoronas, Chania Kreta, znajduje się w nadmorskiej miej…
$985,001
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Dom 3 pokoi w Gerani, Grecja
Dom 3 pokoi
Gerani, Grecja
Sypialnie 3
Liczba kondygnacji 2
DescriptionBlue Marine —is a new residential complex located in the tourist area of Gerani.O…
$612,744
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Dom w Kokkino Chorio, Grecja
Dom
Kokkino Chorio, Grecja
Ta luksusowa willa na sprzedaż w Apokoronas, Chania, Kreta, znajduje się na obrzeżach miejsc…
$1,05M
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,14M
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Dom 3 pokoi w Gerani, Grecja
Dom 3 pokoi
Gerani, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
DescriptionBlue Marine — is a new residential complex located in the tourist area of Gerani.…
$936,457
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Willa w Kreta, Grecja
Willa
Kreta, Grecja
Powierzchnia 154 m²
Niepowtarzalna willa na sprzedaż w Rethymno, Kreta Są domy, które zapewniają schronienie. Są…
$461,255
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 184 m²
Proponowane na sprzedaż, budynek o powierzchni 184 m2 na 402 działce w Heraklion Krety. Na …
$566,740
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Dom 6 pokojów w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom 6 pokojów
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Ta wyjątkowa willa na sprzedaż w Heraklion, Kreta znajduje się na szczycie wzgórza, zapewnia…
$2,12M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
Mexican Home Away from Mexico - Witamy w Villa Pablo! Odkryj ten ukryty klejnot: 2-sypialnia…
$707,244
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Willa w Skotino, Grecja
Willa
Skotino, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Willa w Heraklion, Kreta, na 265 m2 powierzchni, z prywatnym basenem i widokiem na morze - 1…
$134,382
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Dom 3 pokoi w Maza, Grecja
Dom 3 pokoi
Maza, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Niesamowita kamienista willa na sprzedaż w Maza, Apokoronas, która może być uznana za klucz …
$536,737
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Dom wolnostojący w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 116 m²
Stone House z widokiem na morze w Chersonissos na sprzedaż Kamienny dom o powierzchni 116 m2…
$329,908
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Dom 4 pokoi w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Introducing the new luxury project Elounda Hills on the largest Greek island, Crete, where a…
$4,85M
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Dom wolnostojący w Kritsa, Grecja
Dom wolnostojący
Kritsa, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 1- piętrowy dom 100 metrów kwadratowych na Krecie. Dom składa …
$106,264
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Dom 2 pokoi w Plaka, Grecja
Dom 2 pokoi
Plaka, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten dom na sprzedaż znajduje się w Plaka, Apokoronas, Chania, oferując wspaniałe panoramiczn…
$324,401
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Szeregowiec w Kritsa, Grecja
Szeregowiec
Kritsa, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 119 m²
Na sprzedaż na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. W piwnicy znajduje się jedna sypialnia, jedn…
$100,360
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Willa w Malaxa, Grecja
Willa
Malaxa, Grecja
Sypialnie 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Dom 1 pokój w Kissamos, Grecja
Dom 1 pokój
Kissamos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten ekskluzywny projekt oferuje wyjątkową okazję do doświadczenia luksusowego życia nad Morz…
$359,398
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Dom 2 pokoi w Varipetro, Grecja
Dom 2 pokoi
Varipetro, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ta willa na sprzedaż w Chania, Kreta, znajduje się w miejscowości Varipetro. Ma całkowitą po…
$448,264
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 433 m²
Po długich i starannych poszukiwaniach w regionie słynnej Eloundy, Spinalonga i jeziora Agio…
$1,12M
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Willa w Kalyves, Grecja
Willa
Kalyves, Grecja
Powierzchnia 406 m²
Na sprzedaż Villa w Apokoronas. Na dzia? ce 4300 m kw. willi na sprzeda? ze wspaniałym, nieo…
$3,73M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż kamienny dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych w miejscowości Kounavi, niedal…
$112,167
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Typy nieruchomości w Kreta.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Kreta, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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