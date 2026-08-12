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Wille na sprzedaż w Region Macedonia Środkowa, Grecja

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Kassandra Municipality
545
Pallini Municipal Unit
278
Kassandra Municipal Unit
267
Municipality of Nea Propontida
69
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914 obiektów total found
Willa w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie w dzielnicy Kassandra, Sani. Ta piękna rezydencja oferuje hojną przestrzeń w…
$1,10M
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Vista Estate
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Willa 6 pokojów w Kassandra Municipality, Grecja
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Willa 6 pokojów
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2013Ilość pokoi: 6Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 2S…
$571,130
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Willa 5 pokojów w Polychrono, Grecja
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Willa 5 pokojów
Polychrono, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 3
Szczegóły.Rok budowy: 2012Ilość pokoi: 5Rodzaj ogrzewania: olej napędowyPoziom: 3Kąpiele: 3S…
$512,851
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Willa w Kallithea, Grecja
Wyróżnienie Nowy
Willa
Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca willa znajduje się w południowej części Kassandra, Kallithea. Ta nowoczesna ni…
$794,763
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Vista Estate
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: nowoczesna nieruchomość o łącznej powierzchni 450 m², wybudowana w 2019 roku, p…
$4,06M
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Willa 5 pokojów w Pefkochori, Grecja
Willa 5 pokojów
Pefkochori, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż przestronna willa o powierzchni 150 m², położona w malowniczej miejscowości Pefk…
$925,918
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Willa 3 pokoi w Polychrono, Grecja
Willa 3 pokoi
Polychrono, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Ten wspaniały nabrzeże Maisonette w Halkidiki, Grecja oferuje zapierające dech w piersiach w…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Willa 7 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Piętro -1/-1
Piękny dom jednoosobowy Przed morzem, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w małym raju Halkidiki…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Willa w Polychrono, Grecja
Willa
Polychrono, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Kod własności: HPS5053 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono za €900.000. Willa znajduje si…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Kardia, Grecja
Willa
Kardia, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68M
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Willa 4 pokoi w Afytos, Grecja
Willa 4 pokoi
Afytos, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Przedstawiamy uroczą maizonette w dobrym stanie z niesamowitym otwartym widokiem, znajduje s…
$558,159
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Kardia, Grecja
Willa
Kardia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Willa w Kriopigi, Grecja
Willa
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Property Code: HPS5293 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 1.000.000 . This 180 sq…
$1,15M
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Willa 3 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro -1/-1
Ten dom w Halkidiki w Grecji jest doskonałą okazją do renowacji. Oferuje niesamowite widoki …
$307,557
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Polychrono, Grecja
Willa
Polychrono, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Property Code: HPS5572 - Villa FOR SALE in Pallini Chaniotis for € 870.000 . This 160 sq. m…
$1,00M
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Willa w Gerakini, Grecja
Willa
Gerakini, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
Ta luksusowa nieruchomość znajduje się na terenie bezpiecznej i ekskluzywnej zamkniętej rezy…
$941,061
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Willa 3 pokoi w Kassandra Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Przedstawiam wspaniałą Maisonette w Kassandra, Halkidiki. Ten luksusowy obiekt oferuje niesa…
$353,121
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Kassandreia, Grecja
Willa
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Kod własności: HPS5704 - Villa FOR SALE in Kassandra Kassandreia za 480.000 €. Willa składa …
$552,409
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Willa w Kassandra Municipality, Grecja
Willa
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Property Code: HPS4528 - Villa FOR SALE in Kassandra Poseidi for € 2.000.000 . This 230 sq.…
$2,30M
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Willa 4 pokoi w Gerakini, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerakini, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro -1/-1
Położony w pięknym regionie Halkidiki, Grecja, ten odnowiony maisonette oferuje niesamowity …
$427,628
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Kalandra, Grecja
Willa 3 pokoi
Kalandra, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie domu w pięknym regionie Halkidiki, Grecja. Ta nieruchomość oferuje idealne po…
$546,768
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 506 m²
Property Code: HPS3996 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.200.000 . This 506 s…
$2,53M
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Willa 4 pokoi w Kassandra Municipality, Grecja
Willa 4 pokoi
Kassandra Municipality, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 252 m²
Piętro -2/-2
Luksusowa własność. Unikalny dom z luksusowym basenem, w bardzo pięknym miejscu w Kassandra,…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Willa w Pyrgadikia, Grecja
Willa
Pyrgadikia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 220 m kw w Athos, Chankidiki. Parter składa się …
$661,197
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kriopigi, Grecja
Willa
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
Property Code: HPS5638 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 550.000 . This 213.00 s…
$636,867
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Willa w Nea Michaniona, Grecja
Willa
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,42M
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Grekodom Development
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Willa w Ormos Panagias, Grecja
Willa
Ormos Panagias, Grecja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Witamy w tym oszałamiającym domu jednoosobowym obecnie budowanym w Halkidiki w Grecji. Ciesz…
$364,512
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ten nowo wybudowany dom położony jest w oszałamiającym regionie Halkidiki i oferuje zapieraj…
$740,415
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Kassandreia, Grecja
Willa 3 pokoi
Kassandreia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Przedstawiamy oszałamiający dom w kompleksie w Halkidiki w Grecji. Ten luksusowy obiekt ofer…
$455,640
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Agencja
Halkidiki Properties
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Parametry nieruchomości w Region Macedonia Środkowa, Grecja

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