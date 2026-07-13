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Wille na sprzedaż w Oraiokastro, Grecja

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6 obiektów total found
Willa w Oreokastro Municipality, Grecja
Willa
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 800 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 800 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$566,740
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Oreokastro Municipality, Grecja
Willa
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 584 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa 584 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 ma…
$1,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Oreokastro Municipality, Grecja
Willa
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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OkeaskOkeask
Willa w Oreokastro Municipality, Grecja
Willa
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
🏡 Luksusowe 3-poziomowa willa na sprzedaż - 320 m2 - przedmieścia Saloniki (Melissochori, My…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Oreokastro Municipality, Grecja
Willa
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 500 m kw na przedmieściach Salonik. Piwnica skład…
$1,25M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Oreokastro Municipality, Grecja
Willa
Oreokastro Municipality, Grecja
Powierzchnia 660 m²
Zapraszamy do zaprezentowania luksusowej willi zaprojektowanej w stylu neoklasycznym. Willa …
$1,48M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Oraiokastro, Grecja

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