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Wille na sprzedaż w Nea Kallikrateia, Grecja

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14 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Położony w oszałamiającym regionie Halkidiki, ten dom w kompleksie oferuje luksus życia w na…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Piętro -1/-1
Zapraszamy do tego wspaniałego nabrzeża nieruchomości znajduje się w pięknym obszarze Halkid…
$1,71M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Przedstawiamy wspaniałe Maisonette w Halkidiki, Grecja, obecnie Under Construction, oferując…
$296,166
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Agencja
Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Willa 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w pięknej okolicy Halkidiki, ten przestronny maisonette oferuje wspaniałe otwarte w…
$478,422
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Obiekt położ…
$706,242
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro -1/-1
Przedstawiamy wspaniały dom na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Ta nieruchomość oferuje niesam…
$410,076
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Piwnica sk…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Przedstawiamy wspaniałą Maisonette w Halkidiki w Grecji, w budowie z niesamowitymi otwartymi…
$210,734
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony…
$512,595
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 205 m²
Willa znajduje się 5 km od Nea Iraklia wsi i 490 metrów od najbliższej plaży. Dom zbudowany …
$802,882
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 6 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Doświadczyć ostatecznego wybrzeża życia w tym domu w dobrym stanie, zaledwie 10 minut spacer…
$398,685
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Przedstawiamy ten nowo wybudowany dom w oszałamiającej lokalizacji w Halkidiki w Grecji. Cie…
$341,730
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 180 m²
Unikalny dom w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym s…
$541,073
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Ten oszałamiający dom w kompleksie w Halkidiki, Grecja jest obecnie w budowie, oferując luks…
$216,429
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Agencja
Halkidiki Properties
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Realting.com
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