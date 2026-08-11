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Wille na sprzedaż w Neoi Epivates, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Neoi Epivates, Grecja
Willa
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 930 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 930 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z salo…
$4,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Neoi Epivates, Grecja
Willa
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 550 m kw na przedmieściach Salonik. Parter składa…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Willa w Neoi Epivates, Grecja
Willa
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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