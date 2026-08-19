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Wille na sprzedaż w Kassandreia, Grecja

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11 obiektów total found
Willa w Kassandreia, Grecja
Willa
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Property Code: HPS5025 - Villa FOR SALE in Kassandra Sani for € 350.000 . This 115.00 sq. m…
$402,798
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Willa 3 pokoi w Kassandreia, Grecja
Willa 3 pokoi
Kassandreia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Przedstawiamy oszałamiający dom w kompleksie w Halkidiki w Grecji. Ten luksusowy obiekt ofer…
$455,640
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Kassandreia, Grecja
Willa
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki. …
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kassandreia, Grecja
Willa
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Kod własności: HPS5704 - Villa FOR SALE in Kassandra Kassandreia za 480.000 €. Willa składa …
$552,409
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Willa w Kassandreia, Grecja
Willa
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Kod własności: HPS5694 - Villa FOR SALE in Kassandra Kassandreia for €430.000. Willa składa …
$494,867
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Willa 4 pokoi w Kassandreia, Grecja
Willa 4 pokoi
Kassandreia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Położony w malowniczym regionie Halkidiki, ten przestronny maisonette oferuje niesamowity ot…
$227,820
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Agencja
Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Kassandreia, Grecja
Willa 6 pokojów
Kassandreia, Grecja
Pokoje 6
Liczba kondygnacji 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 2020 Number of rooms: 6 T…
$1,75M
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Agencja
Аталанта
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Willa 6 pokojów w Kassandreia, Grecja
Willa 6 pokojów
Kassandreia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piękna maisonette w niezwykłym miejscu w Kassandra, w sercu Halkidiki. Obiekt położony jest …
$296,166
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Kassandreia, Grecja
Willa
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Detached country house on 2 floors with 100 sq meters, strategically located near Kassandra,…
$380,714
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Willa w Kassandreia, Grecja
Willa
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
The property is a stunning home in a popular location that offers a tranquil and serene envi…
$353,109
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Willa w Kassandreia, Grecja
Willa
Kassandreia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Willa składa się z trzech poziomów, z których pierwszy to duży salon połączony z kuchnią. Na…
$2,39M
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