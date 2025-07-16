Kompleks mieszkalny Tbilisi Waterfront

Tbilisi, Gruzja
$150,000
$3,000/m²
Data aktualizacji: 30.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Adres
    Rustavi Highway

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Rok realizacji: 2028
    2028

O kompleksie

Rozmieszczenie: Kirtsanisi,

Tbilisi - wzdłuż rzeki Mtkvari (Kura) Zobacz na mapie.

Ziemia ogółem: ok. 6,000,000 m ²

Przekazywanie: Czerwiec 2029

FAZA 1 Faza 1 łączy w sobie około 81 willi, 64 kamienic i 120 mieszkań, każdy klaster jest strzeżony dla bezpieczeństwa i prywatności.

• Wille: ułożone w poziomach • Duże wille wzdłuż frontu z panoramicznym widokiem na rzekę • Średnie wille w drugim rzędzie • Mniejsze wille z tyłu • Każdy poziom ma własne wejście i poczucie wspólnoty • Townhouses: usiąść niezależnie wokół obwodu z specjalnych dróg dostępu i udogodnień • Community Clubhouses: Każdy klaster posiada klub z: • Residents- only cafe • Korty sportowe (tenis, wiosła, koszykówka) • Mini rynek • Kryte przestrzenie społeczne

Pricing Apartments: • 1- sypialnia: od 115,000 USD - 150,000 • 2- sypialnia: od 175,000 USD - 25,000 USD • 3- sypialnia: od 260 000 USD - 299,000 Townhouses: 350.000 - 555,000 USD Wille: od 560 000 USD - 1,250.000 USD Plan płatności • 10% płatność w dół • 10% zwrot - grudzień 2026 • 10% zwrot - czerwiec 2027 • 10% zwrot - grudzień 2027 • 60%

Po przekazaniu - czerwiec 2029 r.

Infrastruktura i udogodnienia • 8,5 km przebrzeża rzeki (ogółem 17 km po obu stronach) • Wiele ośrodków sportowych i rekreacyjnych w całym planie miasta • Szkoła i przedszkole w centrum miasta • Dedykowane kluby dla każdego klastra społecznego • Detaliczne promenady z delikatną jadalnią, butiki i dostęp do przystani

Inne funkcje • 6.000.000 m ² master development • 17 km życia na nabrzeżu • 15 minut do lotniska Tbilisi • Bezpieczne klastry otoczone ekskluzywnymi udogodnieniami • Zintegrowany handel detaliczny, gościnność i warunki życia

Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy
Tbilisi, Gruzja
od
$63,358
Zespół mieszkaniowy Moma Liv
Tbilisi, Gruzja
Cena na żądanie
Apart - hotel Archi Kokhta
Bakuriani, Gruzja
od
$56,000
Apartamentowiec Metropol Bagebi
Tbilisi, Gruzja
od
$100,000
Apart - hotel Morskoy klub
Batumi, Gruzja
od
$50,000
Tbilisi, Gruzja
od
$110,000
Liczba kondygnacji 28
The upscale mixed-use complex offers a variety of experiences and a unique environment to both Georgian and foreign clients. One of the main criteria of the project is an environmentally friendly and healthy environment. The area is surrounded by forest, mountains and green landscapes. Its…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Bakhmaro, Gruzja
od
$1,500
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Firma Orbi Group rozpoczęła budowę nowego wielofunkcyjnego kompleksu hotelowego w Bakhmaro, który nada kurortowi międzynarodowe znaczenie. Autorem projektu jest słynny architekt Sam Wright, partner i dyrektor WilkinsonEyre, jednej z pięciu największych firm na świecie. Wielofunkcyjny komplek…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Euro Palace Gonio
Batumi, Gruzja
Cena na żądanie
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 33–42 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Firma budowlana LTD “ EVROMSHENI ” została założona w 2014 roku, a jej głównym zadaniem jest budownictwo. Firma oferuje wygodne i wysokiej jakości mieszkania zbudowane zgodnie z nowoczesnymi standardami. Naszym celem jest wykonywanie pracy z wysoką jakością i wykonywanie jej w ściśle zaplano…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.4 – 41.5
25,050 – 49,800
Deweloper
LTD EVROMSHENI
Zostaw prośbę
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
