Kompleks mieszkalny Tbilisi Waterfront

Rozmieszczenie: Kirtsanisi,

Tbilisi - wzdłuż rzeki Mtkvari (Kura) Zobacz na mapie.

Ziemia ogółem: ok. 6,000,000 m ²

Przekazywanie: Czerwiec 2029

FAZA 1 Faza 1 łączy w sobie około 81 willi, 64 kamienic i 120 mieszkań, każdy klaster jest strzeżony dla bezpieczeństwa i prywatności.

• Wille: ułożone w poziomach • Duże wille wzdłuż frontu z panoramicznym widokiem na rzekę • Średnie wille w drugim rzędzie • Mniejsze wille z tyłu • Każdy poziom ma własne wejście i poczucie wspólnoty • Townhouses: usiąść niezależnie wokół obwodu z specjalnych dróg dostępu i udogodnień • Community Clubhouses: Każdy klaster posiada klub z: • Residents- only cafe • Korty sportowe (tenis, wiosła, koszykówka) • Mini rynek • Kryte przestrzenie społeczne

Pricing Apartments: • 1- sypialnia: od 115,000 USD - 150,000 • 2- sypialnia: od 175,000 USD - 25,000 USD • 3- sypialnia: od 260 000 USD - 299,000 Townhouses: 350.000 - 555,000 USD Wille: od 560 000 USD - 1,250.000 USD Plan płatności • 10% płatność w dół • 10% zwrot - grudzień 2026 • 10% zwrot - czerwiec 2027 • 10% zwrot - grudzień 2027 • 60%

Po przekazaniu - czerwiec 2029 r.

Infrastruktura i udogodnienia • 8,5 km przebrzeża rzeki (ogółem 17 km po obu stronach) • Wiele ośrodków sportowych i rekreacyjnych w całym planie miasta • Szkoła i przedszkole w centrum miasta • Dedykowane kluby dla każdego klastra społecznego • Detaliczne promenady z delikatną jadalnią, butiki i dostęp do przystani

Inne funkcje • 6.000.000 m ² master development • 17 km życia na nabrzeżu • 15 minut do lotniska Tbilisi • Bezpieczne klastry otoczone ekskluzywnymi udogodnieniami • Zintegrowany handel detaliczny, gościnność i warunki życia