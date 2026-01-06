Kompleks mieszkalny La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

La Vida - Boutique Living in Magawish, Hurghada
La Vida to butikowa wspólnota mieszkalna o powierzchni 800 mkw z 47 ekskluzywnymi jednostkami, oferującymi komfort, prywatność i nowoczesną elegancję w doskonałej lokalizacji.
Położony w Magawish, bezpośrednio przed hotelem Rixos, projekt jest w pobliżu plaży, miejsca rozrywki, restauracje i wszystkie udogodnienia miasta.
Opcje płatności:
• Zakup gotówki z 15% zniżką
• 30% zaliczki z ratami do 30 miesięcy
• Opłata za utrzymanie: 7,5% jednorazowo
Wyposażenie:
Dwa baseny, recepcja z zarządzaniem wynajmem, urządzenia do przeglądania basenów i całodobowa ochrona.
Dostawa: Czerwiec 2027
Homes Bay - Twój zaufany partner nieruchomości
Prowadzenie przez każdy krok z przejrzystych porad i wielojęzycznego wsparcia.