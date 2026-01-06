  1. Realting.com
  2. Egipt
  3. Hurghada
  4. Kompleks mieszkalny La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

Kompleks mieszkalny La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

Hurghada, Egipt
od
$17,575
VAT
od
$958/m²
BTC
0.2090553
ETH
10.9574815
USDT
17 376.4762296
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10 1
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33143
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasto
    Hurghada

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

La Vida - Boutique Living in Magawish, Hurghada
La Vida to butikowa wspólnota mieszkalna o powierzchni 800 mkw z 47 ekskluzywnymi jednostkami, oferującymi komfort, prywatność i nowoczesną elegancję w doskonałej lokalizacji.
Położony w Magawish, bezpośrednio przed hotelem Rixos, projekt jest w pobliżu plaży, miejsca rozrywki, restauracje i wszystkie udogodnienia miasta.

Opcje płatności:
• Zakup gotówki z 15% zniżką
• 30% zaliczki z ratami do 30 miesięcy
• Opłata za utrzymanie: 7,5% jednorazowo

Wyposażenie:
Dwa baseny, recepcja z zarządzaniem wynajmem, urządzenia do przeglądania basenów i całodobowa ochrona.

Dostawa: Czerwiec 2027

Homes Bay - Twój zaufany partner nieruchomości
Prowadzenie przez każdy krok z przejrzystych porad i wielojęzycznego wsparcia.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 38.0
Cena za m², USD 959
Cena mieszkania, USD 36,428

Lokalizacja na mapie

Hurghada, Egipt
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
od
$88,955
VAT
Rezydencja La Bella Resort
Hurghada, Egipt
od
$32,022
Zespół mieszkaniowy ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia, Egipt
od
$36,718
Zespół mieszkaniowy Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Hurghada, Egipt
od
$46,750
Zespół mieszkaniowy Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Al Ahia, Egipt
od
$41,302
VAT
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Pokaż wszystko Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Hurghada, Egipt
od
$32,022
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
La Bella Przewodniczący Resort Hurghada to nowy i inspirujący projekt. Składa się łącznie z 149 jednostek, a jednostki zaczynają się od 30m2 do 160m2.Położony w samym sercu hurghady na promenadzie w Mamsha będzie leżał szereg jeden-, dwa i trzy sypialnie z widokiem na Morze Czerwone. Ze wszy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 64.0
37,529 – 71,791
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 93.0
77,948 – 86,705
Mieszkanie 3 pokoi
128.0
121,387 – 121,563
Agencja
Hurghadians Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Hurghada, Egipt
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Deweloper
castello
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Hurghada, Holidays Park Resort
Zespół mieszkaniowy Hurghada, Holidays Park Resort
Zespół mieszkaniowy Hurghada, Holidays Park Resort
Zespół mieszkaniowy Hurghada, Holidays Park Resort
Zespół mieszkaniowy Hurghada, Holidays Park Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Hurghada, Holidays Park Resort
Zespół mieszkaniowy Hurghada, Holidays Park Resort
Hurghada, Egipt
od
$84,410
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 55–85 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Holiday Park Resort to przełomowy rozwój mieszkalny, który redefiniuje luksusowe wybrzeże mieszkające na wybrzeżu Morza Czerwonego w Hurghada. Spanning 54000 mkw z tylko 20% obszaru budowy, projekt łączy przestrzeń, elegancję i komfort w spokojnym środowisku kurortu.Ta ekskluzywna społecznoś…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0 – 67.0
38,956 – 96,130
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
133,642
Agencja
Homes Bay
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Homes Bay
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Udać się