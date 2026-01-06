Kompleks mieszkalny La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

La Vida - Boutique Living in Magawish, Hurghada

La Vida to butikowa wspólnota mieszkalna o powierzchni 800 mkw z 47 ekskluzywnymi jednostkami, oferującymi komfort, prywatność i nowoczesną elegancję w doskonałej lokalizacji.

Położony w Magawish, bezpośrednio przed hotelem Rixos, projekt jest w pobliżu plaży, miejsca rozrywki, restauracje i wszystkie udogodnienia miasta.

Opcje płatności:

• Zakup gotówki z 15% zniżką

• 30% zaliczki z ratami do 30 miesięcy

• Opłata za utrzymanie: 7,5% jednorazowo

Wyposażenie:

Dwa baseny, recepcja z zarządzaniem wynajmem, urządzenia do przeglądania basenów i całodobowa ochrona.

Dostawa: Czerwiec 2027

Homes Bay - Twój zaufany partner nieruchomości

Prowadzenie przez każdy krok z przejrzystych porad i wielojęzycznego wsparcia.