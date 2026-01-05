Kompleks mieszkalny Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Położony wzdłuż zapierającej dech w piersiach 12- kilometrowej linii brzegowej Sahl Hasheesh, Il Bayou oferuje wyjątkową mieszankę spokojnego życia i przygód przybrzeżnych.

Ta premia rozwoju łączy elegancką architekturę, bujny krajobraz i bezpośredni dostęp do jednej z najpiękniejszych społeczności nad morzem Egiptu.

Mieszkańcy cieszą się niekończącymi się możliwościami wypoczynku - od kitesurfingu, nurkowania i nurkowania w krystalicznie czystych wodach po relaksujące dni w spa i centrum fitness.

Żywotny piazza przynosi ożywioną atmosferę społeczną z restauracjami, kawiarniami, butikami i miejscami rozrywki, zapewniając wszystko, czego potrzebujesz jest w zasięgu ręki.

Niezależnie od tego, czy szukasz spokoju, rekreacji czy bezpiecznej inwestycji nad Morzem Czerwonym, Il Bayou Sahl Hasheesh zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy luksusem, naturą i stylem życia - czyniąc go jednym z najbardziej pożądanych miejsc zamieszkania i inwestycji w regionie.