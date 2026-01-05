  1. Realting.com
  Kompleks mieszkalny Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
$90,126
$2,498/m²
12 1
ID: 33129
Data aktualizacji: 5.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Przeniesienie
Położony wzdłuż zapierającej dech w piersiach 12- kilometrowej linii brzegowej Sahl Hasheesh, Il Bayou oferuje wyjątkową mieszankę spokojnego życia i przygód przybrzeżnych.
Ta premia rozwoju łączy elegancką architekturę, bujny krajobraz i bezpośredni dostęp do jednej z najpiękniejszych społeczności nad morzem Egiptu.

Mieszkańcy cieszą się niekończącymi się możliwościami wypoczynku - od kitesurfingu, nurkowania i nurkowania w krystalicznie czystych wodach po relaksujące dni w spa i centrum fitness.
Żywotny piazza przynosi ożywioną atmosferę społeczną z restauracjami, kawiarniami, butikami i miejscami rozrywki, zapewniając wszystko, czego potrzebujesz jest w zasięgu ręki.

Niezależnie od tego, czy szukasz spokoju, rekreacji czy bezpiecznej inwestycji nad Morzem Czerwonym, Il Bayou Sahl Hasheesh zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy luksusem, naturą i stylem życia - czyniąc go jednym z najbardziej pożądanych miejsc zamieszkania i inwestycji w regionie.

Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Dom drewniany w stylu górskim
Powierzchnia, m² 133.0
Cena za m², USD 2,179
Cena mieszkania, USD 289,854

Lokalizacja na mapie

Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Jedzenie i picie

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

