Kompleks mieszkalny ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Witamy w ORO Plaża, twoja ostateczna nadmorska ucieczka gdzie elegancja łączy się z relaksem.

Spanning 8,800 mkw w samym sercu Al Ahyaa, tuż przed Mubarak 7 Villas, ten wspaniały projekt oferuje idealne połączenie komfortu, wypoczynku i możliwości inwestycyjnych.

Beachfront Bliss at its Best

Obudź się do dźwięku fal i cieszyć się bezpośrednim dostępem do prywatnej plaży.

Czy szukasz spokojne poranki lub ekscytujące przygody wodne, ORO Plaża oferuje styl życia zaprojektowany dla nadmorskiego marzyciela w tobie.

Doświadcz Best of Beachfront Living:

Prywatna plaża - wyłączny dostęp tylko dla mieszkańców

3 baseny - Relax i odświeżyć o każdej porze dnia

Działalność wodna - Niekończąca się zabawa i rekreacja

Zielona umowa - inwestycje świadome środowiskowo

Dedykowane mieszkania & komercyjne Spacje - 60% mieszkalne, 40% niemieszkalne, idealne zarówno dla życia, jak i dla biznesu



Termin dostawy

Gotowy do przeniesienia grudzień 2026

Zabezpieczyć swoje miejsce w tym ekskluzywnym nadmorskim celu i objąć sztukę luksusowego życia przybrzeżnego.

Z homes Bay

W Homes Bay, prowadzimy Cię przez każdy krok Twojej podróży nieruchomości z pełną przejrzystość, wielojęzyczne wsparcie i ekskluzywny deweloper oferty dostosowane do celów inwestycyjnych i preferencji stylu życia.