Kompleks mieszkalny ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Witamy w ORO Plaża, twoja ostateczna nadmorska ucieczka gdzie elegancja łączy się z relaksem.
Spanning 8,800 mkw w samym sercu Al Ahyaa, tuż przed Mubarak 7 Villas, ten wspaniały projekt oferuje idealne połączenie komfortu, wypoczynku i możliwości inwestycyjnych.
Beachfront Bliss at its Best
Obudź się do dźwięku fal i cieszyć się bezpośrednim dostępem do prywatnej plaży.
Czy szukasz spokojne poranki lub ekscytujące przygody wodne, ORO Plaża oferuje styl życia zaprojektowany dla nadmorskiego marzyciela w tobie.
Doświadcz Best of Beachfront Living:
Termin dostawy
Gotowy do przeniesienia grudzień 2026
Zabezpieczyć swoje miejsce w tym ekskluzywnym nadmorskim celu i objąć sztukę luksusowego życia przybrzeżnego.
Z homes Bay
W Homes Bay, prowadzimy Cię przez każdy krok Twojej podróży nieruchomości z pełną przejrzystość, wielojęzyczne wsparcie i ekskluzywny deweloper oferty dostosowane do celów inwestycyjnych i preferencji stylu życia.