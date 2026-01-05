  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Al Ahia, Egipt
$36,718
$1,394/m²
ID: 33128
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasteczko
    Al Ahia'

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

English English

Witamy w ORO Plaża, twoja ostateczna nadmorska ucieczka gdzie elegancja łączy się z relaksem.
Spanning 8,800 mkw w samym sercu Al Ahyaa, tuż przed Mubarak 7 Villas, ten wspaniały projekt oferuje idealne połączenie komfortu, wypoczynku i możliwości inwestycyjnych.

Beachfront Bliss at its Best
Obudź się do dźwięku fal i cieszyć się bezpośrednim dostępem do prywatnej plaży.
Czy szukasz spokojne poranki lub ekscytujące przygody wodne, ORO Plaża oferuje styl życia zaprojektowany dla nadmorskiego marzyciela w tobie.

Doświadcz Best of Beachfront Living:

  • Prywatna plaża - wyłączny dostęp tylko dla mieszkańców
  • 3 baseny - Relax i odświeżyć o każdej porze dnia
  • Działalność wodna - Niekończąca się zabawa i rekreacja
  • Zielona umowa - inwestycje świadome środowiskowo
  • Dedykowane mieszkania & komercyjne Spacje - 60% mieszkalne, 40% niemieszkalne, idealne zarówno dla życia, jak i dla biznesu


Termin dostawy
Gotowy do przeniesienia grudzień 2026
Zabezpieczyć swoje miejsce w tym ekskluzywnym nadmorskim celu i objąć sztukę luksusowego życia przybrzeżnego.

Z homes Bay
W Homes Bay, prowadzimy Cię przez każdy krok Twojej podróży nieruchomości z pełną przejrzystość, wielojęzyczne wsparcie i ekskluzywny deweloper oferty dostosowane do celów inwestycyjnych i preferencji stylu życia.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 54.0
Cena za m², USD 1,192
Cena mieszkania, USD 64,362

Lokalizacja na mapie

Al Ahia, Egipt
Edukacja
Jedzenie i picie

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

