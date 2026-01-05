  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Hurghada, Arabia La Mora Resort

Hurghada, Egipt
$35,114
VAT
$1,032/m²
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
ID: 33109
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasto
    Hurghada

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

O kompleksie

La Mora - Urban Living with Resort Comfort
Witamy w La Mora, nowoczesnej społeczności mieszkaniowej rozciągającej się na 24000 m2 w samym sercu Arabii. Zaprojektowany dla stylu, komfortu i wygody, La Mora łączy energię miasta z relaksu w stylu resort.
Pierwsza lokalizacja
Chwile od plaż, sklepów, restauracji i rozrywki w tętniącej życiem dzielnicy Arabia.
Typy jednostek
Studia: 124; 1BR: 124; 2BR: 124; 3BR:
W pełni zaprojektowane układy łączące elegancję i funkcjonalność.

Ułatwienia w stylu życia
4 baseny pływackie i akwarium Park
Kawiarnia, siłownia i dedykowana Przestrzeń pracy
Powierzchnia i plac zabaw dla dzieci
Centrum handlowe na miejscu
Bezpieczeństwo 24 / 7

Dostawa
Grudzień 2026

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 62.0
Cena za m², USD 1,076
Cena mieszkania, USD 66,684

Lokalizacja na mapie

Hurghada, Egipt
Edukacja
Jedzenie i picie

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Hurghada, Arabia La Mora Resort

