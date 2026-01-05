Kompleks mieszkalny Hurghada, Arabia La Mora Resort

La Mora - Urban Living with Resort Comfort

Witamy w La Mora, nowoczesnej społeczności mieszkaniowej rozciągającej się na 24000 m2 w samym sercu Arabii. Zaprojektowany dla stylu, komfortu i wygody, La Mora łączy energię miasta z relaksu w stylu resort.

Pierwsza lokalizacja

Chwile od plaż, sklepów, restauracji i rozrywki w tętniącej życiem dzielnicy Arabia.

Typy jednostek

Studia: 124; 1BR: 124; 2BR: 124; 3BR:

W pełni zaprojektowane układy łączące elegancję i funkcjonalność.



Ułatwienia w stylu życia

4 baseny pływackie i akwarium Park

Kawiarnia, siłownia i dedykowana Przestrzeń pracy

Powierzchnia i plac zabaw dla dzieci

Centrum handlowe na miejscu

Bezpieczeństwo 24 / 7

Dostawa

Grudzień 2026