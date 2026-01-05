Kompleks mieszkalny Hurghada, Arabia La Mora Resort

La Mora - Urban Living with Resort Comfort
Witamy w La Mora, nowoczesnej społeczności mieszkaniowej rozciągającej się na 24000 m2 w samym sercu Arabii. Zaprojektowany dla stylu, komfortu i wygody, La Mora łączy energię miasta z relaksu w stylu resort.
Pierwsza lokalizacja
Chwile od plaż, sklepów, restauracji i rozrywki w tętniącej życiem dzielnicy Arabia.
Typy jednostek
Studia: 124; 1BR: 124; 2BR: 124; 3BR:
W pełni zaprojektowane układy łączące elegancję i funkcjonalność.
Ułatwienia w stylu życia
4 baseny pływackie i akwarium Park
Kawiarnia, siłownia i dedykowana Przestrzeń pracy
Powierzchnia i plac zabaw dla dzieci
Centrum handlowe na miejscu
Bezpieczeństwo 24 / 7
Dostawa
Grudzień 2026