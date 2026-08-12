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Domy Szeregowe z basenem w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
15
Peyia
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
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1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Allows the investment permanent residence the location of the Amber Homes in   the kisserg…
$420,285
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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z Taras
z Widok na morze
Tanie
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