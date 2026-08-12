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Domy Szeregowe z ogrodem w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
15
Peyia
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
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5 obiektów total found
Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż jest uroczy dom położony w południowo-po obszarze Universal, idealny dla tych, k…
$432,919
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Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$806,625
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Szeregowiec w Konia, Cypr
Szeregowiec
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Dwie sypialnie w luksusowym kompleksie w Konia Village. Ta wspaniała rezydencja należy do n…
$414,836
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Szeregowiec w Konia, Cypr
Szeregowiec
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Dwie sypialnie w luksusowym kompleksie w Konia Village. Ta wspaniała rezydencja należy do n…
$414,836
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$806,625
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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