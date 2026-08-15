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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Pafos, Cypr

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116 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż jest przytulny key- gotowy apartament. Obiekt znajduje się w obszarze Agios The…
$439,575
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$830,824
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$769,751
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$691,393
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament studyjny obecnie w budowie w popularnych grobowcach okoli…
$394,094
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament obecnie w budowie, ma być ukończony w 2026 roku. Ten …
$474,488
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Imponujące, wysokiej jakości struktury. Ta luksusowa wieża będzie miała 50 luksusowych apar…
$2,57M
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny dwupokojowy, dwuosobowy apartament położony na 8. piętrze dobrze zap…
$1,94M
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Imponujące, wysokiej jakości struktury. Ta luksusowa wieża będzie miała 50 luksusowych apar…
$1,98M
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Opis własności Ten dobrze zaprojektowany apartament z 3 sypialniami offplan oferuje przestr…
$374,679
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament studyjny obecnie w budowie w popularnych grobowcach okoli…
$371,048
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny, podbudowany apartament o komfortowej powierzchni 51,8 m…
$497,569
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Mieszkanie 5 pokojów w Pafos, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Pafos, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
Na sprzedaż: Przestronne 5-pokojowe mieszkanie w budowie w południowo-po obszarze grobowców …
$2,77M
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament studyjny obecnie w budowie w popularnych grobowcach okoli…
$394,823
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny, podbudowany apartament o komfortowej powierzchni 51,8 m…
$496,651
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 2/4
CAŁKIEM NOWA, LUKSUSOWA INWESTYCJA – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower to ekskluz…
$660,012
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament studyjny obecnie w budowie w popularnych grobowcach okoli…
$371,733
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament studyjny obecnie w budowie w popularnych grobowcach okoli…
$394,823
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$723,658
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Imponujące, wysokiej jakości struktury. Ta luksusowa wieża będzie miała 50 luksusowych apar…
$2,82M
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
DOLCE — Modern Apartments near Tombs of the Kings, Paphos DOLCE offers a refined collecti…
$524,389
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$723,658
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/3
Apartament 102 — 1 sypialnia, 1 łazienka, powierzchnia wewnętrzna 55 m², taras 21,45 m², łąc…
$523,656
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny dwupokojowy, dwuosobowy apartament położony na 8. piętrze dobrze zap…
$1,94M
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Mieszkanie 4 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 375 m²
Luksusowy Seafront Villa - Contemporary Coastal Living Ta wyjątkowa willa znajduje się w ba…
$5,42M
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Mieszkanie w Pafos, Cypr
Mieszkanie
Pafos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament studyjny obecnie w budowie w popularnych grobowcach okoli…
$371,733
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Mieszkanie 4 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 375 m²
Luksusowy Seafront Villa - Contemporary Coastal Living Ta wyjątkowa willa znajduje się w ba…
$5,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$769,751
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$691,393
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Na sprzedaż: Przestronne 3-pokojowe mieszkanie w budowie w pożądanym obszarze Kato Pafos. Ob…
$2,30M
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

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