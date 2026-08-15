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Mieszkania w górach na sprzedaż w Pafos, Cypr

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12 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 2/4
CAŁKIEM NOWA, LUKSUSOWA INWESTYCJA – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower to ekskluz…
$660,012
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/4
CAŁKIEM NOWA, LUKSUSOWA INWESTYCJA – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower to ekskluz…
$694,328
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 1/4
CAŁKIEM NOWA, LUKSUSOWA INWESTYCJA – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower to ekskluz…
$609,080
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/4
CAŁKIEM NOWA, LUKSUSOWA INWESTYCJA – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower to ekskluz…
$728,645
VAT
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Stasis Estates
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Mieszkanie 4 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas and townhouses with a panoramic view, Paphos, Cyprus We offer villas with…
$514,405
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Mieszkanie 13 pokojów w Pafos, Cypr
Mieszkanie 13 pokojów
Pafos, Cypr
Pokoje 13
Sypialnie 12
Powierzchnia 990 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxury villa with a swimming pool and a helipad near the golf course, Kamares, Cyprus We of…
$12,14M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowa strzeżona rezydencja z centrum biznesowym i restauracją w sercu Pafos na Cyprze Oferuj…
$388,546
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża rezydencja z polami golfowymi, centrum spa i klubem jeździeckim w rezerwacie przyrody, …
$879,040
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Mieszkanie 4 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with green areas in a quiet neighborhood, Paphos, Cyprus We offer villas …
$520,451
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Mieszkanie 4 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of two townhouses with swimming pools, Paphos, Cyprus We offer luxury townhouses wi…
$650,564
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Mieszkanie 4 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of modern villas close to a golf course, Paphos, Cyprus We offer villas with a pano…
$503,635
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Mieszkanie 4 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Villas with a panoramic view close to a beach and a golf course, Paphos, Cyprus We offer vi…
$497,812
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
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