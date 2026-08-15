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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Pafos, Cypr

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49 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Piętro 3/3
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w tętniącej życiem nadmorskiej części Kato P…
$1,14M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 166 m²
Na sprzedaż: przestronny apartament z trzema sypialniami w City Landmark, oferujący wyrafino…
$836,836
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż: 1-pokojowe mieszkanie w Horizon, Cypr.Nowoczesny projekt wiarygodnego deweloper…
$283,808
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Na sprzedaż: 1-pokojowe mieszkanie w Celestia, Kato Pafos.Nowoczesny projekt wiarygodnego de…
$254,997
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
Projekt jest nowoczesnym rozwojem mieszkaniowym w tętniącym życiem Uniwersalnym regionie Paf…
$518,998
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
For sale: Modern 1-bedroom apartment in the MITO Paramount complex, Paphos. This stylish hom…
$403,447
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 740 m²
Na sprzedaż: elegancka willa z trzema sypialniami w Avakas Residences 2, oferująca komfort i…
$1,16M
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż: 1-pokojowe mieszkanie w Avalon Gardens 2.Nowoczesny projekt wiarygodnego dewelo…
$258,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż: 2-pokojowe mieszkanie w Pine Park, Grobowce okolicy Kings, Kato Pafos.Nowoczesn…
$514,403
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż: 2-pokojowe mieszkanie w Lazzero Park, Kato Pafos.Nowoczesny obiekt z przestronn…
$520,315
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż: stylowy apartament dwupokojowy w mieście 9, oferujący nowoczesne życie w sercu …
$565,747
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 2/4
CAŁKIEM NOWA, LUKSUSOWA INWESTYCJA – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower to ekskluz…
$660,012
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż: 2-pokojowe mieszkanie w Celestia, Kato Pafos.Nowoczesny projekt wiarygodnego de…
$375,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
For sale: Contemporary 2-bedroom apartment in central Paphos — Infinity. This elegant home o…
$631,338
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
For sale: a 2-bedroom apartment in Eden Bay, Limassol. A modern project offering refined …
$727,565
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż: 2-pokojowe mieszkanie w Lazzero Park, Kato Pafos.Nowoczesny obiekt z przestronn…
$419,801
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Mieszkanie 4 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 411 m²
For sale: spacious 4-bedroom apartment at Eden Bay, ideal for families or those seeking eleg…
$1,76M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/4
Przestronny apartament dwupokojowy o powierzchni 75.82 m2 na 1 piętrze kompleksu premium w b…
$415,129
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
For sale: Elegant three-bedroom apartment in Downtown Residences, centrally located in Kato …
$580,879
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
For sale: Refined two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building comprises …
$440,060
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
ChatGPT сказал: For sale: This spacious one-bedroom apartment at Eden Bay offers elegant …
$422,457
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Spacious three-bedroom apartment in Eden Bay — a modern gated complex in Limassol. The home …
$891,854
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3/3
Situated in the lively coastal area of Kato Paphos, just 600 meters from the sea, this moder…
$1,35M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Na sprzedaż: 1-pokojowe mieszkanie w nowym zabudowie w Emba, w pobliżu Pafos.Nowoczesny proj…
$355,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Downtown Residences, in the heart of Kato Paphos. …
$498,734
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Kawalerka w Pafos, Cypr
Kawalerka
Pafos, Cypr
Powierzchnia 72 m²
For sale: This stylish studio at Eden Bay offers the perfect blend of smart design and refin…
$340,313
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
For sale: Contemporary 2-bedroom apartment in central Paphos — Infinity. This elegant home o…
$464,703
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3/3
Located in the vibrant coastal area of Kato Paphos, just 600 meters from the sea, this moder…
$1,03M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 1 pokój w Pafos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż: elegancki apartament z 1 sypialnią w City Landmark, oferujący doskonałą równowa…
$459,669
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Universal Park III — Luxury Apartments and Penthouses in Paphos Welcome to Universal Park…
$621,951
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Parametry nieruchomości w Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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