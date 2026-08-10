Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Nikozja
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Nikozja, Cypr

;
Nikozja
125
Nikozja
67
Strovolos
26
Spilia
11
Pokaż więcej
164 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 1 162 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 162 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 1 162 m²
Sklep na parterze budynku w kompleksie Kaimakli w Nikozji. Składa się z parteru o powierzchn…
$1,07M
Zostaw prośbę
Sklep 264 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 264 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 264 m²
Kącik z piwnicą o łącznej powierzchni 264 m2 znajduje się po lewej stronie budynku w Agioi O…
$543,014
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 133 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 133 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 1 133 m²
Ten luksusowy budynek komercyjny zajmuje znakomitą i atrakcyjną pozycję oraz korzysta z wyso…
$3,42M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Sklep 513 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 513 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 513 m²
Sklep na sprzeda ¿na 2 pi ¹ trze dwukondygnacyjnego budynku w dzielnicy Engomi w Nikozji. Ob…
$689,391
Zostaw prośbę
Sklep 128 m² w Strovolos, Cypr
Sklep 128 m²
Strovolos, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 1
Sklep z mezzanine, położony na Lemesu Avenue w okolicy Strovolos. Sklep składa się z recepcj…
$282,519
Zostaw prośbę
EMERALD w Strovolos, Cypr
EMERALD
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 179 m²
EMERALD SHOP — Premium Retail Space in Strovolos, Nicosia The EMERALD shop is located on …
$380,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 2 550 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 2 550 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 2 550 m²
Atrakcyjne możliwości inwestycyjne! Projekt rezydencji studenckiej jest czteropiętrowym nowo…
$5,61M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 965 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 965 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 965 m²
Rzadka okazja do zdobycia wybitnego budynku komercyjnego w samym sercu Nikozji, jednego z na…
$2,73M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 2 694 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 2 694 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 2 694 m²
Budynek komercyjny zlokalizowany w Nikozji. Budynek składa się z pięciu sklepów na parterze,…
$6,33M
Zostaw prośbę
Sklep w Nikozja, Cypr
Sklep
Nikozja, Cypr
470 m2 Wszechstronny Showroom na sprzedaż w Pallouriotissa, Nicosia Odkryj niesamowitą okaz…
$595,823
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości inwestycyjne 600 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 600 m²
Nikozja, Cypr
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 600 m²
Oferta inwestycyjna. Na sprzedaż znajduje się kompletny budynek (z wyraźnymi aktami własnośc…
$1,42M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 110 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 110 m²
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Apartament dwupokojowy w Acropoli dostępny na sprzedaż. Mieszkanie znajduje się w fantastycz…
$236,093
Zostaw prośbę
Sklep 2 115 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 2 115 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 2 115 m²
Trzypiętrowy budynek wcześniej zajmowany przez supermarket, który został wzniesiony na trzec…
$3,95M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 537 m² w Malounta, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 537 m²
Malounta, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 537 m²
Część niekompletnego, mieszanego budynku w Malounta w Nikozji. Składa się z ośmiu niekomplet…
$944,372
Zostaw prośbę
Magazyn 3 270 m² w Strovolos, Cypr
Magazyn 3 270 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 3 270 m²
Dwa piętra, wysoki spec, magazyn przemysłowy, położony w Panagii, Nikozja. Obiekt składa się…
$4,88M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 358 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 358 m²
Nikozja, Cypr
Sypialnie 9
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 358 m²
Trzypiętrowy budynek jest dostępny na sprzedaż w Kaimakli. Parter składa się z 3 sypialni, 1…
$590,232
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 690 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 690 m²
Nikozja, Cypr
Sypialnie 26
Liczba łazienek 24
Powierzchnia 690 m²
Cały budynek z 26 studiami na sprzedaż w Pallouriotissa - Aglantzia koło Uniwersytetu Cypryj…
$1,77M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 103 m² w Latsia, Cypr
Pomieszczenie biurowe 103 m²
Latsia, Cypr
Powierzchnia 103 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów w Latsji w…
$284,576
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Nikozja, Cypr
Piętro 10
Położony w dzielnicy Trypiotis, w samym sercu centrum biznesowego Nikozji, nieruchomość ta z…
$621,386
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 128 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 128 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 128 m²
Biuro na pierwszym piętrze w Strovolos. Posiada powierzchnię 118 m kw., obejmującą otwartą p…
$295,116
Zostaw prośbę
Magazyn w Nikozja, Cypr
Magazyn
Nikozja, Cypr
Obiekt znajduje się w Kaimakli lekki obszar przemysłowy, Nikozja. Ma powierzchnię 7479m2. Na…
$1,39M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 952 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 952 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 952 m²
Mieszane-Use Building z Showroom, Office & 3-Sypialnia Apartament w Egkomi, Nicosia Ten uniw…
$1,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 381 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 381 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 381 m²
Sklep na parterze mieszanych w Kaimakli w Nikozji. Składa się ona z parteru open- plan 192m2…
$621,300
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 3 145 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 3 145 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 3 145 m²
Siedmiopiętrowy budynek handlowy w Trypiotis w Nikozji. Składa się z: Piwnica o powierzchni…
$8,62M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 238 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 238 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 238 m²
Ten bar jest w starej Nikozji. Składa się z dwóch budynków mieszkalnych, które zostały ujedn…
$442,674
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Latsia, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Latsia, Cypr
Mieszany budynek w Latsji, Nikozja, z połączeniem apartamentów i sklepów detalicznych. Ta do…
$1,39M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Sklep 168 m² w Nikozja, Cypr
Sklep 168 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 168 m²
Budynek komercyjny, który był używany jako restauracja w ścianach Nicosia. Budynek składa si…
$354,139
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 600 m² w Spilia, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 600 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 600 m²
Nowoczesny budynek jest dostępny na sprzedaż w Agios Antonios. Położony w pobliżu Landmark H…
$2,11M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 330 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 330 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Budynek komercyjny w Agios Dometios w Nikozji. Składa się z: - sklep 115 m2 z 56 m2 mezzanin…
$657,519
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 397 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 397 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 1 397 m²
Położony w jednym z najważniejszych i prestiżowych Awenów w Nikozji. Obecnie w pełni odbudow…
$2,36M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Nikozja.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
Realting.com
Udać się