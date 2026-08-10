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Hotele na sprzedaż w Nikozja, Cypr

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4 obiekty total found
Hotel 841 m² w Pedoulas, Cypr
Hotel 841 m²
Pedoulas, Cypr
Sypialnie 16
Powierzchnia 841 m²
3-Storey Property - 16 En- Suite Rooms Ten przestronny trzypiętrowy budynek, wcześniej obsłu…
$522,539
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Hotel 4 000 m² w Kakopetria, Cypr
Hotel 4 000 m²
Kakopetria, Cypr
Sypialnie 58
Powierzchnia 4 000 m²
Hotel położony jest wśród sosen i drzew płaskich, z widokiem na malowniczą górską wieś Kakop…
$7,18M
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Hotel 2 578 m² w Pedoulas, Cypr
Hotel 2 578 m²
Pedoulas, Cypr
Sypialnie 50
Powierzchnia 2 578 m²
Hotel położony jest w odosobnionym, bujnym i spokojnym lesie sosnowym 3 km od Prodromos i Pe…
$5,90M
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TekceTekce
Hotel w Nikozja, Cypr
Hotel
Nikozja, Cypr
Kompleks hotelowy 5 * znajduje się w miejscowości Chatalkay, 2 km od Morza Śródziemnego, 8 k…
$87,09M
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