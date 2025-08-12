Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Magazyny na sprzedaż w Nikozja, Cypr

Nikozja
20
Nikozja
8
Strovolos
8
Dali
10
51 obiekt total found
Magazyn 3 167 m² w Kokkinotrimithia, Cypr
Magazyn 3 167 m²
Kokkinotrimithia, Cypr
Powierzchnia 3 167 m²
Warehouse located in Kokkinotrimithia area close to many amenities and services. The wareho…
$2,51M
Magazyn 1 075 m² w Yeri, Cypr
Magazyn 1 075 m²
Yeri, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 075 m²
Magazyn przemysłowy w Geri. Znajduje się w obszarze przemysłowym Geri. Na parterze (975m2 po…
$822,320
Magazyn 1 600 m² w Dali, Cypr
Magazyn 1 600 m²
Dali, Cypr
Powierzchnia 1 600 m²
This asset is a 1/2 share of an industrial plot. The share of the plot contains an industria…
$1,12M
Magazyn 7 400 m² w Dali, Cypr
Magazyn 7 400 m²
Dali, Cypr
Powierzchnia 7 400 m²
New in The market! Warehouse within the industrial area of Dali, Nicosia with easy access t…
$5,78M
Magazyn 4 250 m² w Agia Varvara, Cypr
Magazyn 4 250 m²
Agia Varvara, Cypr
Powierzchnia 4 250 m²
Magazyny przemysłowe na dużym polu zlokalizowanym w Agia Varvara w dzielnicy Nikozji. I Pole…
$1,12M
Magazyn 1 600 m² w Dali, Cypr
Magazyn 1 600 m²
Dali, Cypr
Powierzchnia 1 600 m²
Used Warehouse within the industrial area of Dali in Nicosia. It is situated close to all n…
$1,12M
Magazyn 2 000 m² w Strovolos, Cypr
Magazyn 2 000 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 2 000 m²
A state-of-the-art and up-to-date storage facility, with a visually pleasing design, feature…
$1,89M
Magazyn 2 850 m² w Strovolos, Cypr
Magazyn 2 850 m²
Strovolos, Cypr
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 850 m²
Dwupiętrowy magazyn przemysłowy w Strovolos. Magazyn składa się z parteru, pierwszego piętra…
$941,240
Magazyn 1 550 m² w Dali, Cypr
Magazyn 1 550 m²
Dali, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 550 m²
Udział 45,48% budynku przemysłowego w Dali. Udział odpowiada dwóm jednolitym magazynom. Wewn…
$1,01M
Magazyn 2 850 m² w Strovolos, Cypr
Magazyn 2 850 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 2 850 m²
Nieruchomość jest dwupiętrowym magazynem przemysłowym na wynajem w obszarze Strovolos. Znajd…
$929,529
Magazyn 2 390 m² w Nisou, Cypr
Magazyn 2 390 m²
Nisou, Cypr
Powierzchnia 2 390 m²
Perfect Cold Storage Warehouse located in Latsia area, Nicosia and enjoys easy access to the…
$6,21M
Magazyn 2 675 m² w Kokkinotrimithia, Cypr
Magazyn 2 675 m²
Kokkinotrimithia, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 2 675 m²
Dwa magazyny przemysłowe w Kokkinotrimithia. Obejmuje on budynek w zachodniej części działek…
$1,48M
Magazyn 4 800 m² w Ergates, Cypr
Magazyn 4 800 m²
Ergates, Cypr
Powierzchnia 4 800 m²
This substantial property comprises a sizable leasehold industrial warehouse situated in the…
$1,53M
Magazyn 626 m² w Ergates, Cypr
Magazyn 626 m²
Ergates, Cypr
Powierzchnia 626 m²
Warsztaty przemysłowe w Ergates w Nikozji. Ma powierzchnię 626m kw. budynek składa się z rec…
$456,844
Magazyn 1 500 m² w Nisou, Cypr
Magazyn 1 500 m²
Nisou, Cypr
Powierzchnia 1 500 m²
Magazyn przemysłowy w strefie przemysłowej Dali-Nisou. Znajduje się blisko wszystkich niezbę…
$1,64M
Magazyn 4 770 m² w Latsia, Cypr
Magazyn 4 770 m²
Latsia, Cypr
Powierzchnia 4 770 m²
Used Warehouse within the industrial area of Latsia-Dali. It is situated close to all neces…
$5,12M
Magazyn 308 m² w Nikozja, Cypr
Magazyn 308 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 308 m²
Magazyn przemysłowy w tętniącej życiem i czysto przemysłowej lokalizacji w Kaimakli, w Nikoz…
$331,212
Magazyn 531 m² w Nikozja, Cypr
Magazyn 531 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 531 m²
Magazyn przemysłowy w tętniącej życiem i czysto przemysłowej lokalizacji w Kaimakli, w Nikoz…
$571,055
Magazyn 3 660 m² w Strovolos, Cypr
Magazyn 3 660 m²
Strovolos, Cypr
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 3 660 m²
Dwupoziomowy magazyn przemysłowy o powierzchni około 3660 m2, obecnie wynajęty władzom rządo…
$2,04M
Magazyn w Nikozja, Cypr
Magazyn
Nikozja, Cypr
Obiekt znajduje się w Kaimakli lekki obszar przemysłowy, Nikozja. Ma powierzchnię 7479m2. Na…
$1,35M
Magazyn 3 023 m² w Latsia, Cypr
Magazyn 3 023 m²
Latsia, Cypr
Powierzchnia 3 023 m²
A spacious warehouse in  Nicosia. It is located in the industrial area and offers very easy …
$2,00M
Magazyn 800 m² w Nikozja, Cypr
Magazyn 800 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 800 m²
Grunty przemysłowe o powierzchni 3,206 m kw., z parterowym budynkiem przemysłowym o powierzc…
$1,14M
Magazyn 2 283 m² w Nikozja, Cypr
Magazyn 2 283 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 283 m²
Budynek komercyjny dawniej używany jako supermarket w Kaimakli w Nikozji. Składa się z parte…
$1,46M
Magazyn 2 691 m² w Lakatameia, Cypr
Magazyn 2 691 m²
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 2 691 m²
This is an incomplete industrial showroom with offices in the Tseri industrial area of Nicos…
$1,60M
Magazyn 6 425 m² w Strovolos, Cypr
Magazyn 6 425 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 6 425 m²
This is a leasehold industrial warehouse located in  Strovolos area. It offers excellent acc…
$2,72M
Magazyn 3 750 m² w Nikozja, Cypr
Magazyn 3 750 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 3 750 m²
Industrial building FOR SALE.   In Prime Location Palouriotisa Industrial Area of Nicosi…
$2,00M
Magazyn 1 200 m² w Dali, Cypr
Magazyn 1 200 m²
Dali, Cypr
Powierzchnia 1 200 m²
For Sale warehouse in Dali with easy access to the motorway. 1200sqm Covered Area the 200sq…
$1,53M
Magazyn 4 800 m² w Ergates, Cypr
Magazyn 4 800 m²
Ergates, Cypr
Powierzchnia 4 800 m²
This  is a sizable leasehold industrial warehouse in the Ergates industrial area, Nicosia. …
$1,87M
Magazyn 10 000 m² w Dali, Cypr
Magazyn 10 000 m²
Dali, Cypr
Powierzchnia 10 000 m²
This new industrial warehouse is situated in a prime location within Dali area, boasting exc…
$14,17M
Magazyn 2 000 m² w Dali, Cypr
Magazyn 2 000 m²
Dali, Cypr
Powierzchnia 2 000 m²
Under Construction new warehouse in dali area with easy access to the motorway
$2,22M
