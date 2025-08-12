Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Nikozja
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Nikozja, Cypr

Nikozja
20
Nikozja
35
Strovolos
33
Dali
4
Pokaż więcej
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
121 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 2 754 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 2 754 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 2 754 m²
The commercial building  located into Nicosia City Center. The subject area is mainly chara…
$14,77M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 314 m² w Latsia, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 314 m²
Latsia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Nieruchomość dotyczy dwóch niekompletnych maizonet i czterech wolnych działek. Maizonettes s…
$913,688
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 3 015 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 3 015 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 3 015 m²
The property is a commercial building with a total area of 3.015m² in Engomi, Nicosia. The …
$5,39M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 072 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 072 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 072 m²
To budynek w Engkomi w Nikozji. Budynek składa się z 4 apartamentów, 1 biura i 2 sklepów z p…
$2,28M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 2 130 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 2 130 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 2 130 m²
Mieszany budynek w dzielnicy Agioi Omologites w gminie Nikosia. Budynek składa się z dwóch p…
$4,71M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 739 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 739 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 739 m²
This incomplete building is in the final stage of construction and consists of seven beautif…
$1,53M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 2 063 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 2 063 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 2 063 m²
Luxurious Building located in Strovolos Area close to all amenities and services. Type:    …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 820 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 820 m²
Strovolos, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 820 m²
Mieszany budynek w Strovolos w Nikozji. Ma powierzchnię 1820m2 i składa się z: - piwnicy 630…
$1,64M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 438 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 438 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 438 m²
Commercial building located in Akropoli area close to many  services and amenities such as s…
$1,20M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 3 370 000 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 3 370 000 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 3 370 000 m²
A large area of 337 hectare of agricultural land in the outskirts of Nicosia. Under the Gov…
$55,44M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 5 200 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 5 200 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 5 200 m²
Big Property Complex! Sprzedaż & Lease- Powrót z dobrze znanej firmy na Cyprze, z ponad 40 l…
$14,33M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 2 329 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 2 329 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 2 329 m²
Investment opportunity in the capital of Nicosia. A residential building  in the heart of N…
$3,27M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 133 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 133 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 1 133 m²
Ten luksusowy budynek komercyjny zajmuje znakomitą i atrakcyjną pozycję oraz korzysta z wyso…
$3,31M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 715 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 715 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 715 m²
Commercial building in an excellent location in Strovolos, which is considered one of the bu…
$2,02M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 739 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 739 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 739 m²
Four-storey residential building  located in a central and popular location in Palouriotisa …
$1,53M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 18 000 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 18 000 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 18 000 m²
This strategically located building is close proximity to the roundabout junction at the ent…
$38,14M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 337 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 337 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 337 m²
In the tallest building of Nicosia a Whole floor is now available for Sale with 3A tenant. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 830 m² w Strovolos, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 830 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 1 830 m²
A three-storey commercial building located in Strovolos. The building has a basement with a…
$1,50M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 254 m² w Dali, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 254 m²
Dali, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 254 m²
Trzy mieszkania na pierwszym piętrze w Dali, Nikozja. Składa się z dwóch apartamentów z trze…
$413,444
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 537 m² w Malounta, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 537 m²
Malounta, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 537 m²
Część niekompletnego, mieszanego budynku w Malounta w Nikozji. Składa się z ośmiu niekomplet…
$913,688
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 900 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 900 m²
Nikozja, Cypr
Sypialnie 18
Powierzchnia 900 m²
Building near Univeristy The property is ideally situated close to a plethora of amenities …
$3,10M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 3 400 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 3 400 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 3 400 m²
Commercial building and a vacant plot, located in a unique and central location  of Nicosia …
$9,26M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 223 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 223 m²
Nikozja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Dwa dwupokojowe apartamenty na drugim piętrze w starych murach Nikozji. Każdy apartament skł…
$312,080
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 879 m² w Lakatameia, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 879 m²
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 879 m²
7 apartamentów 2 bebdrooms, 2 apartament 1 sypialnie i 1 apartament 3 sypialnie znajduje się…
$1,19M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 6 486 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 6 486 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 6 486 m²
A 15-storey building with 2 basements is now available for sale in City center. The design …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 732 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 732 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 1 732 m²
The asset is a Commercial mixed-use building in Egkomi Municipality, Nicosia District. The a…
$1,94M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 393 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 393 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 393 m²
This building is located in Onasagorou Streets in city center, this main commercial street h…
$523,115
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 5 871 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 5 871 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 5 871 m²
A shopping mall from the 1990s located in the heart of the capital's bustling commercial dis…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 417 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 417 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 417 m²
Obiekt znajduje się w dzielnicy Kalimakli. Dwupiętrowy budynek został wzniesiony 52 lata tem…
$2,17M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 070 m² w Nikozja, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 070 m²
Nikozja, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 070 m²
Doskonała szansa inwestycyjna na szybko rozwijającym się rynku nieruchomości na Cyprze. Budy…
$1,63M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Nikozja.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
magazyny
sklepy
Realting.com
Udać się