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Lokale Biurowe w Nikozja, Cypr

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Nikozja
28
Nikozja
19
Strovolos
5
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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29 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 1 162 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 162 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 1 162 m²
Sklep na parterze budynku w kompleksie Kaimakli w Nikozji. Składa się z parteru o powierzchn…
$1,07M
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Pomieszczenie biurowe 103 m² w Latsia, Cypr
Pomieszczenie biurowe 103 m²
Latsia, Cypr
Powierzchnia 103 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów w Latsji w…
$284,576
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Pomieszczenie biurowe w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Nikozja, Cypr
Piętro 10
Położony w dzielnicy Trypiotis, w samym sercu centrum biznesowego Nikozji, nieruchomość ta z…
$621,386
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Pomieszczenie biurowe 128 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 128 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 128 m²
Biuro na pierwszym piętrze w Strovolos. Posiada powierzchnię 118 m kw., obejmującą otwartą p…
$295,116
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Pomieszczenie biurowe 200 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 200 m²
Biuro znajduje się w dzielnicy Nicosia-Aglantzia, naprzeciwko Larnakas Avenue. To blisko cen…
$460,381
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Pomieszczenie biurowe 249 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 249 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 249 m²
Biuro na najbardziej popularnej ulicy w Nikozji jest teraz dostępne na sprzedaż w centrum mi…
$590,232
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Pomieszczenie biurowe 223 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 223 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 223 m²
7-piętrowy budynek położony w centrum miasta. Budynek składa się z siedmiu pięter biur oraz …
$815,069
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Pomieszczenie biurowe 249 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 249 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 249 m²
Biuro na 8 piętrze budynku w Trypiotis w Nikozji. Ma powierzchnię 249 m2, która składa się z…
$1,36M
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Pomieszczenie biurowe 2 210 m² w Strovolos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 2 210 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 2 210 m²
Dwanaście jednostek biurowych o łącznej powierzchni 2.210 m2, 27-letni budynek komercyjny po…
$4,04M
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Pomieszczenie biurowe 336 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 336 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 336 m²
Całe piętro dwupoziomowe biuro składające się z parteru detalicznego i mezzaniny na mieszany…
$347,198
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Pomieszczenie biurowe 152 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 152 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 152 m²
7-piętrowy budynek położony w centrum miasta. Budynek składa się z siedmiu pięter biur oraz …
$500,081
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Pomieszczenie biurowe 87 m² w Strovolos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 87 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 87 m²
Biura na sprzedaż w budynku komercyjnym, w bardzo pożądanym miejscu w komercyjnym cieple Str…
$359,452
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Pomieszczenie biurowe 244 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 244 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 244 m²
Biuro na siódmym piętrze budynku w Trypiotis w Nikozji. Ma powierzchnię 244 m2, która składa…
$1,10M
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Pomieszczenie biurowe 358 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 358 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 358 m²
Biuro na sprzedaż w Agioi Omologites, Nikozja. Biuro składa się z otwartej powierzchni biuro…
$469,235
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Pomieszczenie biurowe 650 m² w Strovolos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 650 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 650 m²
Nowoczesne i przestronne powierzchni biurowej 200m ², w fantastycznej lokalizacji na Stavrou…
$2,72M
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Pomieszczenie biurowe 254 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 254 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 254 m²
Obiekt dotyczy całego piętra zlokalizowanego na 9. piętrze mieszanego budynku w Trypiotis. B…
$666,963
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Pomieszczenie biurowe 239 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 239 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 239 m²
Biuro na szóstym piętrze budynku w Trypiotis w Nikozji. Ma powierzchnię 239 m kw., która skł…
$1,07M
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Pomieszczenie biurowe 156 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 156 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 156 m²
7-piętrowy budynek położony w centrum miasta. Budynek składa się z siedmiu pięter biur oraz …
$585,816
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Pomieszczenie biurowe 211 m² w Spilia, Cypr
Pomieszczenie biurowe 211 m²
Spilia, Cypr
Powierzchnia 211 m²
Dwa biura na trzecim piętrze 6-piętrowego budynku w Agios Antonios. Budynek składa się łączn…
$371,846
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Pomieszczenie biurowe 103 m² w Latsia, Cypr
Pomieszczenie biurowe 103 m²
Latsia, Cypr
Powierzchnia 103 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów w Latsji w…
$273,101
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Pomieszczenie biurowe 116 m² w Strovolos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 116 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 116 m²
Biura na sprzedaż w budynku komercyjnym, w bardzo pożądanym miejscu w komercyjnym cieple Str…
$479,269
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Pomieszczenie biurowe 1 200 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 200 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 1 200 m²
Doskonała lokalizacja Widok Najlepsza jakość Lokalizacja The Nicosia Forum znajduje się w do…
$2,60M
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Pomieszczenie biurowe w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Nikozja, Cypr
Piętro 1
Położony w dzielnicy Trypiotis, w samym sercu centrum biznesowego Nikozji, to biuro na pierw…
$406,514
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 209 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 209 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 209 m²
7-piętrowy budynek położony w centrum miasta. Budynek składa się z siedmiu pięter biur oraz …
$703,261
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Pomieszczenie biurowe 303 m² w Strovolos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 303 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 303 m²
Biuro w Agios Demetrios. Biuro znajduje się na pierwszym piętrze i zajmuje całe piętro. Skła…
$702,377
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Pomieszczenie biurowe w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Nikozja, Cypr
Piętro 11
Położony w dzielnicy Trypiotis, w samym sercu centrum biznesowego Nikozji, to biuro zajmuje …
$667,844
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 1 722 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 1 722 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 1 722 m²
Liczba kondygnacji 4
Wyjątkową szansą inwestycyjną jest cały budynek komercyjny zlokalizowany w Agios Dometios w …
$6,36M
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Pomieszczenie biurowe 235 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 235 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 235 m²
Biuro na piątym piętrze komercyjnego budynku w Trypiotis w Nikozji. Ma powierzchnię 235 m kw…
$1,06M
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Pomieszczenie biurowe 401 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 401 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 401 m²
Dwupiętrowe pomieszczenia biurowe położone na pierwszym i drugim piętrze budynku mieszanego …
$464,230
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Typy nieruchomości w Nikozja.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
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