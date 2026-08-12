Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol Municipality
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

;
Tserkezoi Municipality
3
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Limassol, Cypr
Willa 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Powierzchnia 430 m²
Luksusowa willa z pięcioma sypialniami w budowie, z piwnicą, na sprzedaż w Agios Athanasios …
$1,50M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się