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Wille nad morzem na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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Tserkezoi Municipality
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2 obiekty total found
Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Szósta sypialnia sanktuarium wyrafinowanej elegancji. Z zamiatającymi widokami panoramicznym…
$1,26M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 465 m²
Ta oszałamiająca willa z 4 sypialniami, z dodatkowym pokojem dla pokojówek, znajduje się w c…
$3,44M
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Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

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