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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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85 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Ten elegancki, jednopokojowy apartament położony jest w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas…
$881,104
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$3,07M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
W ekskluzywnej części Agios Tychonas, ten wyrafinowany jednopokojowy apartament na 4 piętrze…
$857,608
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$3,02M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,49M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$2,52M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,16M
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Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Nowy projekt dwóch luksusowych willi, położony w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas w Lima…
$3,86M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$2,42M
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Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Obiekt położony bezpośrednio na nabrzeżu morza w jednej z najbardziej prestiżowych nadmorski…
$6,35M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,41M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$2,42M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,49M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$2,67M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$2,52M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$2,67M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,86M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,04M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$2,80M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,45M
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Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$3,70M
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Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$3,70M
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Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Nowy projekt dwóch luksusowych willi, położony w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas w Lima…
$3,86M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,10M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,10M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,08M
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$979,474
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,05M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$2,94M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$1,38M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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