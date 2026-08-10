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Mieszkania w górach na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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penthouse’y
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129
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19 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Nowy projekt dwóch luksusowych willi, położony w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas w Lima…
$3,86M
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Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Obiekt położony bezpośrednio na nabrzeżu morza w jednej z najbardziej prestiżowych nadmorski…
$6,35M
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Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Nowy projekt dwóch luksusowych willi, położony w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas w Lima…
$3,86M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż: Przestronne mieszkanie dwupokojowe w budowie w Agios Tychon, oferujące nowoczes…
$749,009
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Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Obiekt położony bezpośrednio na nabrzeżu morza w jednej z najbardziej prestiżowych nadmorski…
$8,85M
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Na sprzedaż: Przestronne, nowoczesne mieszkanie w budowie w pożądanej okolicy Agios Tychon. …
$768,599
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Na sprzedaż: Przestronne, nowoczesne mieszkanie w budowie w pożądanej okolicy Agios Tychon. …
$768,599
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Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Obiekt położony bezpośrednio na nabrzeżu morza w jednej z najbardziej prestiżowych nadmorski…
$6,34M
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Mieszkanie 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/5
Ten stylowy apartament dwupokojowy znajduje się w nowym nowoczesnym budynku obecnie pod cond…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż: Przestronne mieszkanie dwupokojowe w budowie w Agios Tychon, oferujące nowoczes…
$749,009
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Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Obiekt położony bezpośrednio na nabrzeżu morza w jednej z najbardziej prestiżowych nadmorski…
$8,86M
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
Wysokiej jakości apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym, Agios Tychonas, Limassol, Cypr …
$247,588
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 3
Low-rise residence with a view of the mountains in a quiet area, Agios Tychonas, Cyprus We …
$391,245
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Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 837 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks willi z basenami 600 metrów od plaży, Agios Tychonas, Cypr Oferujemy wille z …
$4,35M
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Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 760 m²
Liczba kondygnacji 3
New three-storey villa with swimming pools and a spa area at 290 meters from the sea, Agios …
$5,98M
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Penthouse 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Penthouse 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 3/3
🇵🇱 Apartament 302 — Przestronny 3-pokojowy apartament z prywatnym tarasem na dachu i widokie…
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 3/3
🇵🇱 Apartament 301 — Przestronny apartament z 3 sypialniami w Evergreen 2, Limassol Powier…
$768,684
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne, wysokiej jakości wille z widokiem na morze w Agios Tychonas, Limassol, Cypr Now…
$686,587
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesna rezydencja z basenem i widokiem panoramicznym w malowniczej okolicy, Limassol, Cy…
$520,142
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
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