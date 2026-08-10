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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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penthouse’y
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8 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Na sprzedaż: przestronny apartament z trzema sypialniami w Cipress Grove, oferujący eleganck…
$730,758
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż: stylowy apartament z 1 sypialnią w Cypress Grove, oferujący komfort i elegancję…
$319,412
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Mieszkanie 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/5
Ten stylowy apartament dwupokojowy znajduje się w nowym nowoczesnym budynku obecnie pod cond…
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Mieszkanie 8 pokojów w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 8 pokojów
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Pokoje 8
Sypialnie 8
Powierzchnia 579 m²
Piętro 18/23
Obejmujący sześć pełnych pięter penthouse "Emperor" jest klejnotem koronnym tej przełomowej …
$18,49M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 8
Każda własność jest przekazywana z oznaczeniem TOP STANDARD FINISHES:półstałe podłogi parkie…
$2,90M
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 178 m²
Na sprzedaż w budowie trzypokojowe mieszkanie z ogrodem na dachu w centrum miasta - prowincj…
$1,30M
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 198 m²
Dwupiętrowy apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w okolicy Kolonaki - prowincja Limas…
$1,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 190 m²
$1,31M
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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