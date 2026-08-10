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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

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mieszkania
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641 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Premium Premium
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 570 m²
W ekskluzywnej okolicy Agios Tychona, na wzgórzach, ten kompleks luksusowych willi redefiniu…
$4,74M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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English, Русский, Dutch
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Willa 7 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Willa 7 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 720 m²
Liczba kondygnacji 3
$5,60M
VAT
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 1 pokój w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Ten jednopokojowy apartament położony jest na prestiżowej nadmorskiej drodze w Agios Tychona…
$201,799
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Nowy projekt znajduje się w centralnym miejscu w samym sercu obszaru turystycznego Limassol,…
$946,516
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Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Ta willa znajduje się w Agios Tychonas, Limassol. Składa się z 5 sypialni, w której jest pok…
$2,66M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Nowy projekt znajduje się w centralnym miejscu w samym sercu obszaru turystycznego Limassol,…
$1,35M
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Mieszkanie w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie
Agios Tychonas, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Nowy projekt znajduje się w centralnym miejscu w samym sercu obszaru turystycznego Limassol,…
$588,687
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 272 m²
Osadna społeczność dziewięciu odłączonych willi przemierzała zielone wzgórze Agios Tychonas …
$2,04M
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Dom 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Dom 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 646 m²
Luksusowe wille położone na zboczach Agios Tychonas. Główne cechy Orix Biały kamień natural…
$5,67M
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 291 m²
Osadna społeczność dziewięciu odłączonych willi przemierzała zielone wzgórze Agios Tychonas …
$2,12M
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Osadna społeczność dziewięciu odłączonych willi przemierzała zielone wzgórze Agios Tychonas …
$1,84M
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 640 m²
Luksusowe wille położone na zboczach Agios Tychonas. Główne cechy Orix Biały kamień natural…
$5,62M
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Nowy projekt znajduje się w centralnym miejscu w samym sercu obszaru turystycznego Limassol,…
$1,04M
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Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 152 m²
W arystokratycznej i bardzo poszukiwanej okolicy Agios Tychonas, luksusowa willa z czterema …
$822,647
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Mieszkanie 2 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Nowy rozwój położony w Agios Tychonas, Limassol. 5 min od St Raphael Marina i 15 min od cent…
$536,613
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1/5
Ten elegancki i wyjątkowy apartament z 3 sypialniami znajduje się zaledwie 100 metrów od Mor…
$1,79M
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Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Odkryj rzadką okazję do posiadania wyjątkowej luksusowej willi offplan w Ayios Tychonas, Lim…
$3,86M
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Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 324 m²
Nowy projekt znajduje się w obszarze Agios Tychonas, blisko wszelkiego rodzaju udogodnień. G…
$1,97M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Odkryj wyjątkowy luksusowy kompleks mieszkalny w Limassol, doskonale usytuowany w pobliżu sł…
$1,01M
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Dom 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Dom 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Projekt znajduje się w Ayios Tychonas w Limassol i składa się z 12 luksusowych willi z widok…
$1,19M
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 219 m²
Projekt znajduje się w Agios Tychonas z pięknym widokiem ze wzgórza z widokiem na morze. Jes…
$1,30M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 236 m²
Doświadcz współczesnego luksusu w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów mieszkalnych Li…
$2,15M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Stylowy kompleks składający się z dwóch bloków i czterdziestu ośmiu apartamentów znajduje si…
$1,23M
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Odkryj wyjątkowy luksusowy kompleks mieszkalny w Limassol, doskonale usytuowany w pobliżu sł…
$1,13M
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Dom 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Dom 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Projekt znajduje się w Ayios Tychonas w Limassol i składa się z 12 luksusowych willi z widok…
$1,22M
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Mieszkanie 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 398 m²
Ta niezwykła willa znajduje się w spokojnej, malowniczej i prestiżowej okolicy Agios Tychona…
$2,30M
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Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Na sprzedaż: oszałamiający apartament odsprzedaży znajduje się w pożądanym Agios Tychonas - …
$455,167
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Mieszkanie 1 pokój w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Nowy rozwój położony w najpiękniejszych częściach Limassol z niezakłóconym widokiem na morze…
$437,211
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 330 m²
Luksusowy Ultra nowoczesna 4 sypialnia willa znajduje się w Agios Tychonas obszarze Limassol…
$3,72M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 387 m²
Wyjątkowa willa na wzgórzu w prestiżowym obszarze Agios Tychonas w Limassol, oferująca rzadk…
$3,40M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский

Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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