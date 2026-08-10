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Bungalow na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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2 obiekty total found
Bungalow w Frenaros, Cypr
Bungalow
Frenaros, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Ten nowoczesny bungalow oferuje 85 m2 przemyślanej przestrzeni wewnętrznej. Obiekt posiada d…
$286,392
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Bungalow w Frenaros, Cypr
Bungalow
Frenaros, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesny bungalow w cichej wiosce Frenaros. Obiekt ten oferuje 10…
$335,986
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Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

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